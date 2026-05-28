Actualités en français

Un condensé de plusieurs articles de journaux en français, regroupant des sujets divers et variés tels que les accords entre syndicats et direction chez Bpost, des soins en maison de repos plus adaptés aux besoins mentaux des résidents, des mesures budgétaires à venir, des appels à la mobilisation des professeurs, des alertes sur la disparition des insectes pollinisateurs et leurs conséquences sur notre alimentation, des hôtels fous de Chine, etc.

Fumée blanche chez Bpost : un accord a été trouvé entre syndicats et direction, voici ce qu’ont obtenu les employés Trois enfants âgés de 3 à 9 ans retrouvés blessés dans un appartement à Uccle : la mère a été placée sous mandat d’arrêt Un changement important pour ces études très prisées des jeunes Belges Son fils est un saint, un enfant de choeur : le frère d’une victime de Paolo Falzone s’en prend à sa maman, qui devrait ‘fermer sa bouche’ Le coût sera répercuté sur le consommateur : la disparition progressive de ces animaux aura des conséquences... sur le portefeuille Professeur à la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, Rudy Caparros nous explique les risques Une nouvelle forme de funérailles bientôt possible en Belgique ?

Soins en maison de repos plus adaptés aux besoins mentaux des résidents : ‘L’attention portée est insuffisante’ Le collectif ‘Mars Attacks ! ’, ‘la réponse à un dialogue de sourds’ ?

Les profs de plus de 250 écoles se mobilisent de manière un peu particulière Un effort de plusieurs milliards : Bart De Wever avertit les Belges, ‘certaines mesures seront impopulaires’ Rappel massif chez Carrefour : près de 50 produits concernés Piscine au 55e étage, passerelle dans le vide et vue vertigineuse : découvrez l’un des hôtels les plus fous de Chin





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