Actualités en français

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Le frère d'une victime de Strépy témoigne avec un gâteau d'anniversaire, il aurait dû fêter ses 51 ans aujourd'hui. On entend l'orage qui gronde, nouvelle alerte pour plus de 24 heures, les sinistrés de ce week-end inquiets.

Les avocats des parties civiles poursuivent leurs plaidoiries au procès du drame de Strépy-Bracquegnies. Un avertissement jaune pour orages violents est en vigueur mardi et mercredi sur une large partie du pays, avec des épisodes localement intenses pouvant provoquer de fortes précipitations, des rafales de vent et un risque accru d'inondations. Maureen souhaite se rendre aux toilettes d'un commerce à Namur sans en être cliente, ce dernier lui refuse l'accès : est-ce légal ?

Dépenser vos éco-chèques devient plus facile qu'avant : la liste des produits éligibles s'élargit. Le gouvernement cherche 7 milliards d'euros : quelles sont les options réalisables d'après les économistes ? On va devoir y faire appel : pour cet économiste, il sera impossible de réduire la dette sans... passer par le portefeuille. Condamné par la justice et contesté dans son propre parti, le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre jette l'éponge.

Après avoir conquis des millions de lecteurs, l'un des plus grands succès de Guillaume Musso débarque sur RTL. Le co-président d'Ecolo admet une erreur de la part du précédent gouvernement





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