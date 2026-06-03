Actualités en français

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Pour compenser les sauts d'index prévus par le gouvernement, Serge propose 'd'annuler l'indexation des loyers' : est-ce envisageable ? En a-t-on enfin terminé avec les orages et les fortes pluies ?

Les prévisions sont plutôt rassurantes Le simple fait d'avoir les pieds dans l'eau peut modifier le tarif : Emilie Dupuis découvre les règles méconnues de la pêche Une première mondiale : un hôpital belge utilise l'IA pour détecter les crises cardiaques plus rapidement Alertez-nous Maureen souhaite se rendre aux toilettes d'un commerce à Namur sans en être cliente, ce dernier lui refuse l'accès : est-ce légal ?

'J'étais furieuse' La Belgique en faillite ? Pour l'économiste Roland Gillet, la situation n'est pas comparable à celle de la Grèce ou de l'Espagne à l'époque, mais l'endettement croissant reste préoccupant. Il appelle à des réformes durables et à un cap politique clair pour éviter le 'mur de la dette'.

Il y a eu un manquement, c'est certain : le député fédéral Ismaël Nuino pointe l'échec de Karine Lalieux qui aurait pu aider les finances du pays Ça devient gros : Tatiana ne comprend pas que le gouvernement demande aux citoyens de faire des économies tout en aidant financièrement l'Ukraine On va devoir y faire appel : pour cet économiste, il sera impossible de réduire la dette sans... passer par le portefeuille C'est un élément important que je regrette : le co-président d'Ecolo admet une erreur de la part du précédent gouvernement Un F-35, c'est le salaire de toute la carrière de 70 pompiers : Raoul Hedebouw s'insurge des choix d'économie proposés par le gouvernement Dans l'opération 'Belgique en faillite', Raoul Hedebouw critique les choix budgétaires du gouvernement Arizona.

Le président du PTB dénonce les dépenses militaires et plaide pour taxer davantage les grandes fortunes plutôt que réformer les pensions





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