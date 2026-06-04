Actualités en français

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Georges-Louis Bouchez qualifie Bruxelles et la Wallonie de « boulets économiques du pays » et accuse « la gauche » d’être responsable de cette situation Grève dans l’enseignement : 3.000 manifestants recensés, une dizaine d’arrestations à Bruxelles mais aussi à Namur "Les vêtements sont similaires" : le corps retrouvé dans le Gers en France est probablement celui de Lyhanna "La facture s’élève à 300 euros", Marc s’indigne de devoir payer une intervention des pompiers dans son immeuble "La limite, c’est la manipulation" : Élisabeth Degryse s’exprime sur les mobilisations des élèves et des enseignants contre le décret-programme Durant tout la semaine, RTL info s’intéresse à l’état des finances belges à travers une opération spéciale.

Une question se pose aujourd’hui : les Belges vont-ils devoir payer davantage d’impôts pour éviter un dérapage des finances publiques ? Marc Bourgeois, doyen de la Faculté de Droit de l’ULiège, estime que le citoyen belge devra passer à la caisse Les Belges sont-ils prêts à payer plus d’impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les résultats de notre sondage sont limpides Où faut-il faire des économies ?

Les Belges pointent deux secteurs… et ça ne va pas faire des heureux 31.000 mandataires politiques et près d’un million de fonctionnaires : faut-il réduire le nombre d’élus belges pour faire des économies ? Finances publiques : qui est vraiment responsable de la dette du pays ?

La réponse des Belges francophones épargne peu de monde Un F-35, c’est le salaire de toute la carrière de 70 pompiers : Raoul Hedebouw s’insurge des choix d’économie proposés par le gouvernement Vous effacez nos droits ! On vous voit !

: des étudiants perturbent le vote du décret-programme en hurlant et en s’attachant aux rampes du Parlement La journée de mobilisation contre le décret-programme de la FWB a tourné à l’affrontement à Bruxelles et à Namur, avec des incidents, des interpellations et une intrusion au Parlement. Des étudiants sont parvenus à forcer les portes du bâtiment et à crier depuis les tribunes, tandis que le vote se poursuivait. Reportage de Mathieu Col et Thomas Kinet





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