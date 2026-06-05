Actualités en français

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L'institution judiciaire n'a pas su protéger Lyhanna : Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de la victime au nom de la Justice . Bras de fer entre les écoles et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : que vont devenir les examens de fin d'année ?

Engagés : dégagez ! : près de 2000 enseignants et élèves manifestent à Liège contre le décret programme et promettent d'autres actions. Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables. Prudence si vous avez acheté cet aliment chez Delhaize : ne le consommez surtout pas, le supermarché demande de le ramener.

On n'aura rien pour eux l'année prochaine : des directeurs d'école contraints de licencier des enseignants. Des menaces très alarmantes : plusieurs écoles secondaires du centre de Namur fermées et des policiers déployés dans les rues ce vendredi. Georges-Louis Bouchez qualifie Bruxelles et la Wallonie de ' boulets économiques du pays ' et accuse ' la gauche ' d'être responsable de cette situation.

Le corps retrouvé dans le Gers est bien celui de Lyhanna, la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, selon l'autopsie. Le parquet d'Agen a requalifié l'enquête judiciaire ouverte des chefs 'd'enlèvement, séquestration et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans'. Des jeunes dénoncent le vote du décret-programme dans le centre de Bruxelles : la police fait usage d'autopompe pour disperser la foule.

Maintien de la grève ou reprise des examens : qu'ont décidé les syndicats de l'enseignement d'ici la fin de l'année





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