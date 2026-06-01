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Un important incendie s’est déclaré dans une société de mazout à Rebecq, dans le Brabant wallon, entraînant de grosses fumées et suscitant de nombreux signalements.

Des accompagnateurs ont déjà plaints de la conduite du chauffeur de bus, 30 à 40 % de la population concernée par la « neurodiversité ». Le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles. La Belgique pourrait être en faillite, selon David Clarinval, ministre de l’Économie. Les pompiers sont démunis face aux dégâts laissés par les orages, tandis que Court-Saint-Étienne est entrée dans une phase d’après-crise après de fortes inondations.

Un bus LETEC opère une manœuvre dangereuse au-dessus du ring, entraînant un soulagement à Tubize où les écoles et crèche ont rouvert leurs portes. Jonathan doit quitter la maison qu’il a rénovée pendant un an et demi à cause d’un incendie à Tubize. Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres, et Fernand se demande si les politiques aussi se « serrent la ceinture ».

Lyhanna, 11 ans, est recherchée depuis vendredi, et un suspect est en garde à vue, il est papa d’une amie de la fillette





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