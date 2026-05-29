Actualités en vrac : coups de gueule, explosions, infidélités et plus encore

Un aperçu de l'actualité en vrac, avec des coups de gueule, des explosions, des infidélités et plus encore.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que les États-Unis et l'Iran ont réalisé 'beaucoup de progrès ' dans leurs discussions en vue d'un accord de cessez-le-feu, mais Donald Trump n'est pas encore prêt à l'approuver.

La Blue Origin, la fusée de Jeff Bezos, a explosé en plein milieu d'un test au sol. La femme de Joe Biden a admis avoir eu une 'peur bleue' lors d'un débat de son mari. Les plaidoiries ont commencé dans le procès de Paolo Falzone, où les avocats des victimes ont tenté de convaincre les jurés que le drame survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies ne relève pas de l'accident.

Des infractions ont été signalées à Molenbeek, où une femme a été grièvement blessée. Des pluies abondantes, grêle et vents violents ont été signalés dans certaines régions du pays. Deux sœurs ont été retrouvées mortes chez elles, manifestement sous des coups. La star du Brésil a fait une énorme coup de gueule avant la Coupe du Monde.

Patrick Bruel se retire de la troupe des Enfoirés après 34 ans de participation





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