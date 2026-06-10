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Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient attaquer l' Iran suite à l'attaque contre un hélicoptère américain , tandis que le chef de l'ONU a alerté contre le retour d'une guerre totale.

Patrick Bruel a nié les accusations de Karine Viseur lors de sa garde à vue, tandis que le bilan du terrible incendie d'Anderlecht a augmenté avec la découverte de deux nouvelles victimes. Le jury du procès Falzone a retiré pour délibérer, et il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours. Des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture du Mondial, et Thibaut Courtois pourrait battre un incroyable record à la Coupe du Monde.

Le prince Lorenz a été touché par un cancer, et une forte probabilité de nouvelles infractions a été constatée chez Marius Borg Høiby. La ministre Galant souhaite moderniser complètement l'administration wallonne, et Patrick Bruel a fait une recommandation à ses fils. Un chien star des réseaux sociaux en Chine a été kidnappé, vendu et mangé dans un restaurant, et un titulaire des Diables a dû rentrer au vestiaire prématurément pendant le premier entraînement





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