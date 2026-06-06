Actualités : incendie à Anderlecht, ISS en danger, Russie en guerre, Place des grands hommes renonce à sa tournée et plus encore

Des actualités qui vous tiennent au courant de la situation actuelle en Belgique et à l'étranger. Incendie à Anderlecht, ISS en danger, Russie en guerre, Place des grands hommes renonce à sa tournée et plus encore.

Un gros nuage noir au-dessus d' Anderlecht : les pompiers bruxellois parviennent à maîtriser l'incendie d'un entrepôt. L' ISS a des fuites et quatre astronautes ont été évacués par précaution.

La Russie pourrait attaquer dès 2030 selon le Premier ministre britannique. Le groupe liégeois 'Place des grands hommes' renonce à sa tournée. Un épais nuage de fumée est visible dans la région de Bruxelles. Un entrepôt anderlechtois est en proie aux flammes en ce samedi matin, les pompiers vont sur place.

La prison de Haren a été annoncée comme révolutionnaire... la réalité est tout autre. Les libéraux flamands menacent de faire tomber le gouvernement bruxellois suite à l'affaire du Foyer anderlechtois. Victime de phishing, un couple de nonagénaires obtient le remboursement de 50.000 euros : le jugement qui pourrait tout changer. La disparition de Lyhanna : le corps retrouvé est bien celui de la fillette de 11 ans.

L'épidémie d'Ebola pourrait atteindre une ampleur comparable à celle de 2014. Les magasins Aldi ouverts le dimanche jusque 13 heures ? L'enseigne risque d'enfreindre la loi si elle persiste. Est-il possible de redresser les finances sans faire mal à une partie de la population ? La réponse de l'économiste Charlotte de Montpellier





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