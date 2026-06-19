Actualités multiples en Belgique : disparition, incendie, canicule, annulations d'examens et décisions économiques

Un résumé des principales nouvelles en Belgique : explosion à Hornu avec une disparition, incendie à Morlanwelz, canicule et précautions sanitaires, annulation des examens CE1D et CESS à Liège, extension des flexi-jobs, suppression de points Mondial Relay, et divers faits internationaux et judiciaires.

Plusieurs événements marquent l'actualité belge et internationale. En Belgique , la disparition d'une dame âgée suite à l'explosion de sa maison à Hornu mobilise les secours.

L'explosion, survenue mercredi soir, a totalement détruit l'habitation et provoqué l'effondrement des planchers. La personne âgée est portée disparue et plusieurs riverains ont été évacués par mesure de sécurité.

Par ailleurs, un énorme incendie a ravagé un commerce à Morlanwelz, dégageant une épaisse fumée visible à des kilomètres à la ronde. Dans le domaine éducatif, la Province de Liège a décidé d'annuler les épreuves du CE1D et du CESS dans ses écoles secondaires, invoquant des conditions d'organisation insuffisantes après plusieurs jours d'incertitudes. Ces annulations font suite à des actions de protestation de certains enseignants, notamment à Bruxelles où des professeurs ont bloqué l'entrée de leur école en chantant.

Sur le front météorologique, une alerte orange à la chaleur est en vigueur avec des températures ressenties frôlant les 40 degrés. Les autorités rappellent que certaines précautions sont nécessaires, surtout pour les personnes vulnérables et les patients sous médication, car certains médicaments peuvent aggraver les effets de la canicule et provoquer des effets secondaires graves. Dans le monde du travail, la Chambre a approuvé l'extension des flexi-jobs à tous les secteurs, avec quelques exceptions.

Cette mesure vise à assouplir le marché de l'emploi. Également, une centaine de points de vente Mondial Relay ont été supprimés en Belgique, une décision qui va affecter le flux de clients dans les petits commerces qui hébergeaient ces points relais. Sur la scène internationale, les négociations entre l'Iran et les États-Unis en Suisse ont été reportées, attirant l'attention sur l'avenir des relations diplomatiques.

Par ailleurs, Donald Trump se tournerait vers un autre dossier après l'accord trouvé avec l'Iran. Dans le sport, le sélectionneur portugais de football serait en négociations pour devenir l'entraîneur du club de Cristiano Ronaldo, créant un malaise à la Coupe du Monde. Un adversaire des Diables Rouges envisagerait de porter plainte contre la FIFA, qualifiant son équipe de la plus maltraitée du tournoi.

Enfin, trente-cinq ans après les faits, la vague belge d'observations d'ovnis reste un mystère et certains experts estiment qu'on ne peut pas exclure l'hypothèse extraterrestre. Une affaire judiciaire tragique préoccupe également les esprit : la mort de Lyhanna, 11 ans, qui aurait été victime d'un viol. Le profil biologique du suspect a été retrouvé sur elle





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