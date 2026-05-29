Actualités variées en Belgique : annulation de concerts, diplomatie belge à Cannes, météo alarmante et incidents divers

Panorama de l'actualité belge et internationale : l'annulation des concerts de Patrick Bruel, la fierté des talents belges à Cannes, les alertes météo, les décisions politiques impactant les citoyens et plusieurs faits divers.

Plusieurs sujets d'actualité marquent l'information en Belgique et au-delà. Le chanteur Patrick Bruel a annulé une quinzaine de concerts prévus cet été, notamment celui de Bastogne, en raison d'une affaire judiciaire impliquant une autre personne.

Le chanteur Aurélien Vivos, quant à lui, a réagi à cette affaire, soulignant l'existence de juges et de lois. Parallèlement, la princesse Elisabeth a officiellement obtenu son diplôme de Harvard, un événement au cours duquel la reine Mathilde semblait très émue. Sur le plan météorologique, l'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune pour une partie du pays en raison de grêle, vents violents et pluies abondantes, avec l'activation du numéro d'urgence 1722.

Au niveau politique, la Chambre a adopté plusieurs mesures phares, notamment une loi-programme, une réforme des pensions et des mesures concernant les prix de l'énergie, qui auront un impact sur la vie des Belges. Dans le domaine du divertissement, le nouveau jeu Forza Horizon prend place au Japon et propose davantage d'immersion, de personnalisation et une campagne structurée. L'acteur Pierre Deny, célèbre pour ses rôles dans "Une femme d'honneur" et "Demain nous appartient", est décédé à l'âge de 69 ans.

Le Festival de Cannes s'est clôturé avec une pluie de récompenses pour les talents belges, une fierté nationale. La Cristallerie du Val Saint-Lambert célèbre ses 200 ans d'un savoir-faire d'exception, rappelant deux siècles d'histoire belge. Le DJ carolo Kid Noize revient un an après une polémique avec une nouvelle idée. Francis Huster a témoigné avoir été violé à l'âge de 10 ans et a souligné l'importance des femmes dans sa vie.

Une panne de courant générale a touché l'aéroport de Charleroi, provoquant des retards de vols, les équipes ayant tenté de maintenir les services manuellement. Une course-poursuite à Charleroi a vu un véhicule percuter le grillage d'une école, suscitant des réactions outragées. Le ministre Bertrand Cayrous a exprimé son agacement face à des infractions que beaucoup commettent sans le savoir. Un drone russe s'est écrasé en Roumanie, qualifié de nouvelle attaque envers un pays européen membre de l'OTAN.

Enfin, pour le 250e anniversaire des États-Unis, plus de la moitié des artistes annoncés pour un concert se sont désistés, refusant de soutenir Donald Trump





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