Actualités variées : santé mentale, grève à Aviapartner, polémique législative et canicule en Belgique

Panorama des actualités récentes en Belgique et ailleurs, couvrant la santé mentale comme première cause d'incapacité, la grève chez Aviapartner, la polémique autour du projet de loi sur les visites domiciliaires, la canicule, les manifestations à Namur, et divers autres sujets socio-économiques.

Plusieurs sujets d'actualité marquent l'actualité belge et internationale. La santé mentale devient la première cause d'incapacité de longue durée, confirmant l'impact du stress ambiant sur la population.

En parallèle, une vague de chaleur touche une grande partie de la Belgique, avec un ressenti proche de 40 degrés selon l'IRM, qui a placé le pays en alerte jaune. Sur le front social, le conflit chez Aviapartner à Brussels Airport se poursuit après l'échec de la médiation, entraînant la reprise de la grève par une partie du personnel.

Le projet de loi sur les visites domiciliaires pour étrangers en séjour irrégulier suscite la polémique, des critiques l'accusant d'amalgamer les sans-papiers avec les criminels. D'autre part, Yvan Verougstraete a été entarté par un enseignant en colère à Florenville, un acte qualifié de violence gratuite inacceptable. En matière de consommation, une alerte concernant un produit vendu chez Lidl contenant des morceaux de plastique a été lancée, invitant les clients à le ramener.

Sur le plan fiscal, une nouvelle taxe de 3 euros sur les commandes passées via des applications chinoises pourrait rapidement s'accumuler. Par ailleurs, une manifestation à Namur a rassemblé plus de 10 000 personnes pour dénoncer les coupes budgétaires. Le volet des retraites est également abordé avec une réforme qui modifiera le calcul des carrières. Dans le sport, la France affronte le Sénégal dans le cadre du Mondial 2026.

Enfin, l'affaire Antonino Falzone oppose son avocat, qui propose que son client échappe à la prison en aidant des personnes en fin de vie ou victimes d'accidents graves, une suggestion qui a ulcéré certaines parties civiles. L'idée de taxer les vélos comme les voitures est aussi évoquée, avec des arguments sur les gains potentiels pour la société à favoriser les cyclistes





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