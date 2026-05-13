Adélaïde Charlier, originaire de Namur, reçoit une formation virtuelle de Barack Obama

Adélaïde Charlier, qui s'intéresse à l'environnement, a été formée par la fondation de l'ancien président des États-Unis pour la COP, la grande conférence sur le climat. Elle expédie maintenant une vidéo en live sur RTL Info Signatures pour y parler des enjeux du climat, et de sa formation virtuelle avec Barack Obama.

Depuis les grandes marches pour le climat dans les années 2018-2020, Adélaïde Charlier a réalisé des études universitaires tout en rencontrant de nombreuses personnes influentes.

Parmi elles, il y a Barack Obama, qui est membre des 35 Européens formés par la fondation de l'ancien président des États-Unis. Cette jeune Namuroise a eu la chance de le rencontrer de manière virtuelle après une formation virtuelle de plusieurs mois, pendant laquelle elle et d'autres leaders ont discuté de questions politiques, de enjeux actuels et d'actualité. Adélaïde Charlier a également participé à la COP, la grande conférence sur le climat, en traversant l'Atlantique en bateau à voile.

Elle apparaît également sur RTL Info Signatures, où tous les épisodes sont à retrouver en intégralité sur RTL play





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