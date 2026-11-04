Adhésion à l'UE : la Commission européenne salue les progrès de Kiev et de neuf autres candidats

Kiev a accompli des progrès importants, mais doit encore réformer la justice et les droits des minorités pour rejoindre l'UE, selon la Commission européenne.

La Commission européenne a évalué les progrès des pays engagés dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Dans son rapport, l'exécutif européen estime que Kiev et un second pays candidat ont accompli des progrès importants, mais qu'ils doivent encore satisfaire à de nombreuses exigences avant d'espérer une adhésion. Le document, qui concerne dix pays candidats et candidats potentiels, a été rendu public par l'institution basée à Bruxelles.

Au cœur de ce bilan figure une question simple : les pays concernés avancent-ils suffisamment vite sur le chemin des normes européennes ? La Commission européenne ne s'est pas risquée à publier un calendrier prévisionnel précis. Elle considère que la situation reste encore trop incertaine pour fixer une date d'adhésion.

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Un processus fondé sur le principe du mérite

Le processus d'adhésion repose sur le principe du mérite. Chaque pays candidat doit donc mener des réformes concrètes afin de se conformer aux normes européennes, et sa progression est évaluée au regard de ces réformes plutôt que sur la seule base d'un engagement politique.

Les échéances avancées par la Commission européenne se fondent sur le rythme actuel des réformes entreprises par les pays concernés. Autrement dit, si ce rythme évolue, les perspectives évoluent aussi. C'est pourquoi l'exécutif européen préfère rester prudent et ne propose pas, à ce stade, de calendrier prévisionnel.

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Kiev face à des exigences encore nombreuses

Kiev doit notamment mettre en œuvre d'importantes réformes dans les domaines de la justice, des institutions démocratiques, de l'administration publique et des droits des minorités. Ces quatre chantiers couvrent des aspects structurels de l'État, qui conditionnent la capacité du pays à appliquer le droit européen.

Malgré ces exigences, la capitale ukrainienne ambitionne de conclure les négociations d'adhésion avec l'UE d'ici à la fin de l'année prochaine. Cet objectif affiché par les autorités de Kiev doit être confronté aux conclusions de la Commission européenne, qui souligne que les progrès accomplis ne suffisent pas encore à garantir une clôture rapide des négociations.

Dix pays dans la file d'attente de l'adhésion

Au total, dix pays candidats et candidats potentiels sont actuellement engagés dans le processus d'adhésion. Outre les quatre pays de tête, le rapport évalue la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Géorgie et la Turquie. Chacun de ces États suit sa propre trajectoire, avec des réformes spécifiques à mener.

Pour les lecteurs, ce rapport offre une vision d'ensemble de l'élargissement de l'Union européenne. Il rappelle que l'adhésion ne dépend pas d'une décision unique, mais d'une succession de réformes vérifiées pays par pays, dans un calendrier que la Commission européenne ne s'est pas encore engagée à fixer.