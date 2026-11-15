Adieu aux Diables Rouges : Axel Witsel reçoit l'hommage national au Stade Roi Baudouin

Axel Witsel clôt sa carrière avec la Belgique à 140 sélections. Un hommage officiel devant ses fans au Stade Roi Baudouin avant le choc contre l'Italie en Ligue des Nations.

Axel Witsel a célébré son ultime adieu à l'équipe nationale belge ce dimanche soir lors du match crucial contre l'Italie. La cérémonie d'hommage s'est tenue au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, en marge du choc de la Ligue des Nations.

Une cérémonie d'adieu officielle et touchante

Le milieu de terrain, qui aOfficially pris sa retraite internationale, a reçu un cadre contenant son maillot ainsi que le chiffre 140. Ce nombre symbolise la totalité de ses sélections pour la sélection nationale belge depuis son début en 2008. Il a également été offert un petit trophée gravé des initiales " THX ", signifiant Thanks, en guise de remerciements envers le public et ses supporters.

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Axel Witsel a salué ses anciens coéquipiers avant le coup d'envoi, marquant le début de sa dernière journée avec les Diables Rouges. Cette scène émouvante a eu lieu devant une tribune du stade entièrement remplie, témoignant de l'engouement des fans belges pour ce grand joueur.

Le bilan historique d'une carrière exceptionnelle

Axel Witsel figure parmi les grandes figures de la génération dorée des Diables Rouges. Son parcours sous le maillot national s'étend sur 18 années, ponctuées de 140 sélections et 12 buts marqués. Il a disputé quatre Coupes du monde, à savoir celles de 2014, 2018, 2022 et 2026, ainsi que trois Championnats d'Europe en 2016, 2020 et 2024.

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Son bilan international s'est officiellement arrêté en septembre 2026, après sa dernière apparition en quart de finale du Mondial 2026 perdue contre l'Espagne. Il demeure le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges, devancé seulement par Jan Vertonghen. Sa polyvalence et sa régularité en ont fait une pièce maîtresse de l'entrejeu belge.

Enjeux sportifs et contexte de la rencontre

Les Diables Rouges terminent leur phase de groupe de la Ligue des Nations par ce match couperet contre l'Italie. Seule une victoire permettra aux troupes de Mark Van Bommel d'accéder aux quarts de finale de cette compétition. Le sélectionneur a d'ailleurs tranché en écartant trois joueurs majeurs pour cette rencontre décisive.

La soirée s'est déroulée au cœur des réseaux sociaux, où les débats ont été intenses avant le coup d'envoi. Les supporters et analystes ont discuté des stratégies de Thibaut Courtois et des attentes pour l'Euro 2028, tout en rendant hommage à la fin d'une époque majeure pour le football belge.