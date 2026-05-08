Administration pénitentiaire soutient le mouvement de grève du personnel contre la surpopulation carcérale et appelle à des choix courageux pour la sécurité et la réinsertion

L'administration pénitentiaire soutient le mouvement de grève de son personnel qui s'organise lundi prochain afin de dénoncer la surpopulation carcérale en Belgique. La directrice générale de la direction générale des prisons participera à un rassemblement devant la prison de Lantin. Des investissements correspondent aux advice pour améliorer la sécurité et la réinsertion des détenus.

L' administration pénitentiaire soutient le mouvement de grève de son personnel qui s'organise lundi prochain afin de dénoncer la surpopulation carcérale . La directrice générale de la direction générale des prisons sera présente à un rassemblement devant la prison de Lantin.

Malnutrition et manque de capacité existent ; 13.733 détenus sont incarcérés dans les prisons belges alors que 754 matelas sont placés au sol, contre une capacité théorique de 11.064 places. Les experts soulignent que des investissements dans la réduction des peines, l'accompagnement en détention, les soins de santé mentale, la réinsertion et une politique de capacité réfléchie peuvent contribuer à davantage de sécurité et moins de récidive





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