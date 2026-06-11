Adriana Karembeu salue le lien entre Top Chef et la Croix-Rouge, tandis que Patrick Bruel est inculpé pour viol et harcèlement sexuel

Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix-Rouge, a salué le lien fidèle entre l’association et l’émission de Top Chef, tandis que Patrick Bruel est inculpé pour viol et harcèlement sexuel.

Présente lors de la finale de la 17e saison de Top Chef , Adriana Karembeu a rappelé l’impact concret du partenariat entre l’émission et la Croix-Rouge , grâce auquel 130 familles ont pu être aidées.

La finale de la 17e saison de Top Chef s’est tenue dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel George V. Pour cette ultime épreuve, les deux finalistes devaient réaliser un menu gastronomique composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et les cinq chefs du jury. Présente tout au long de la soirée, Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix-Rouge, a salué le lien fidèle entre l’association et l’émission.

« Grâce à Top Chef cette année, on a collecté 4.350 kilos de nourriture », a-t-elle déclaré. Adriana Karembeu a insisté sur la portée très concrète de ce don.

« Pendant le tournage, 130 familles, les parents et les enfants ont pu manger à leur faim. Et ce n’est pas qu’un chiffre, c’est vraiment des vies et surtout de la dignité », a-t-elle souligné, avant de remercier l’émission. Stéphane Rotenberg a également remercié le groupe Pomona, partenaire alimentaire de Top Chef, pour la fourniture des produits utilisés lors des épreuves, représentant un don de 4,3 tonnes de produits alimentaires au profit de la Croix-Rouge.

Au terme de huit heures de cuisine, les deux finalistes ont présenté leurs menus aux bénévoles et au jury. Chaque convive a ensuite attribué librement ses points entre les deux menus afin de désigner le grand gagnant de cette 17e saison.

Placé sous contrôle judiciaire plutôt qu’en détention provisoire, voici les conditions très strictes que Patrick Bruel doit respecter « Éjecté et recasé comme du bétail » : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu’il avait payé pour des sièges spécifiques « Une sacrée mésaventure et je ne vous dis pas les frais » : Vilmo est coincé en Espagne parce que son fils a la varicelle, même s’il n’est « plus contagieux » Un des « piliers du rêve américain » est en péril selon cet éditorialiste belge qui travaille aux États-Unis : « C’est un des principaux problèmes électoraux





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