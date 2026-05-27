Les procureurs de New York et de Californie demandent des explications à la Fifa sur la vente des billets pour la Coupe du Monde 2026, accusant l'organisation d'avoir induit les supporters en erreur sur l'emplacement des sièges et contribué à la flambée des prix. Des milliers de fans se disent lésés après avoir reçu des places de catégorie inférieure à celles achetées, notamment pour la finale au MetLife Stadium. Cette polémique agite le premier Mondial à 48 équipes, tandis que l'organisation Football Supporters Europe dénonce un manque de transparence.

De récents articles de presse indiquent que les supporters ont pu être induits en erreur quant à l'emplacement des sièges qu'ils achetaient, et que les déclarations publiques de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à la flambée des prix.

La justice des deux États réclame à l'instance dirigeante du football mondial des informations sur la vente des billets, particulièrement pour les huit matches programmés au MetLife Stadium, dans le New Jersey, dont la finale le 19 juillet. Letitia James et Jennifer Davenport notent que certains supporters se sont vus attribuer des places de catégorie inférieure à celle qu'ils avaient initialement choisie, et se trouvent donc moins bien placés qu'attendu dans le stade.

Il avait aussi invité les Californiens qui pensaient avoir été trompés à porter plainte. Les prix exorbitants des billets sont depuis plusieurs mois un motif de crispation avant le premier Mondial à 48 pays, qui se tient aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'organisation Football Supporters Europe (FSE) a accusé la Fifa. La fédération avait répondu en avril à The Athletic que les plans des stades présentés à l'achat, et modifiés par la suite, étaient...

La Gendarmerie nationale a annoncé ce jour le démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue qui opérait dans plusieurs régions de France. Cette opération, menée en coordination avec les autorités espagnoles, a permis l'interpellation de quinze individus et la saisie de plus de 200 kilogrammes de cocaïne. Le parquet de Marseille précise que les suspects, âgés de 25 à 45 ans, sont accusés d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants.

L'enquête, initiée il y a un an, a révélé que le réseau acheminait la drogue depuis l'Amérique latine via l'Afrique de l'Ouest avant de la distribuer sur le marché français. Plusieurs perquisitions ont été menées simultanément à Marseille, Lyon et Toulouse, aboutissant à la découverte d'armes et de sommes d'argent importantes en espèces. Les suspects seront présentés à un juge d'instruction dans les prochains jours.

Cette affaire souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le narcotrafic, un fléau que les autorités s'efforcent de combattre par des moyens croissants. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a félicité les forces de l'ordre pour leur efficacité dans cette investigation complexe qui a nécessité des mois de surveillance et d'analyse





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