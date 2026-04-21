Affaire de violences à l'ULB : de nouveaux éléments pourraient alourdir la peine

Le procès de T.B. pour violences sur le campus de l'ULB connaît des rebondissements. L'avocate de l'université demande la reconnaissance de circonstances aggravantes suite à des révélations sur les liens entre le prévenu et la victime.

Lors de l'audience tenue ce mardi, l'affaire impliquant T.B., étudiant au sein de l'Université Libre de Bruxelles ( ULB ), a connu un tournant décisif suite à la révélation de nouveaux éléments factuels. L'avocate représentant l'institution universitaire a plaidé avec fermeté devant le tribunal, insistant sur la nécessité de requalifier les faits en reconnaissant des circonstances aggravantes concernant les violences exercées par le prévenu à l'encontre de G.D.

, l'une des deux victimes identifiées dans ce dossier complexe. L'accusation repose désormais sur une série d'éléments contextuels mis en lumière lors des débats, lesquels n'avaient pas été portés à la connaissance de la commission disciplinaire lors de sa première délibération en 2025. Parmi ces points cruciaux, l'avocate a souligné le passé commun des deux étudiants, qui avaient fréquenté le même établissement secondaire à Bruxelles. Cette proximité géographique et temporelle, loin d'être anodine, suggère une connaissance préalable entre l'agresseur et sa victime, ce qui pourrait altérer la nature même de l'altercation. De surcroît, le changement de version opéré par le prévenu durant l'instruction a semé le doute sur sa sincérité, renforçant ainsi la position de la partie civile qui y voit une tentative de dissimulation. Un autre élément déterminant concerne le timing de l'agression : l'avocate a mis en avant le fait que G.D. avait accordé une interview à un média devant le bâtiment B de l'ULB quelques heures seulement avant d'être pris à partie. Si le prévenu prétend avoir ignoré cet événement, les parties civiles estiment que cette médiatisation a pu constituer un élément déclencheur. Le conflit trouve son origine le 7 mai 2024, au cœur d'une période de fortes tensions sur le campus. Ce jour-là, des étudiants avaient initié l'occupation d'un bâtiment de l'ULB afin de protester contre le génocide palestinien à Gaza, un mouvement qui a profondément polarisé la communauté académique. G.D., qui occupait à l'époque la fonction de co-président de l'Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB), s'était publiquement exprimé face aux caméras, devenant ainsi une figure visible du débat. En soirée, la situation a basculé lorsque des militants pro-Israël se sont introduits sur les lieux de l'occupation, provoquant des affrontements physiques. Dans ce tumulte, T.B. a porté des coups à deux étudiants, G.D. et E.L. En décembre 2025, la commission disciplinaire de l'université, jugeant sur la base des informations alors disponibles, avait prononcé une exclusion d'un mois à l'encontre de T.B. Cette sanction, jugée trop clémente par certains observateurs au regard de la gravité des faits, est aujourd'hui remise en perspective par les nouveaux détails révélés au tribunal. L'avocate de l'ULB argue que la dimension idéologique et les antécédents personnels entre les protagonistes ne peuvent être occultés. Face à ces accusations, le prévenu maintient une ligne de défense constante, rejetant catégoriquement toute motivation antisémite dans ses actes. Il soutient que les violences survenues ce soir-là étaient le résultat d'une tension collective exacerbée par le contexte politique bouillant, et non d'un ciblage spécifique lié à l'appartenance communautaire ou religieuse de la victime. Toutefois, la justice doit désormais trancher cette question délicate en tenant compte du nouveau faisceau d'indices. L'enjeu est non seulement pénal, mais également symbolique pour une institution comme l'ULB, qui cherche à garantir un climat serein sur son campus tout en respectant le droit à la contestation et à la sécurité de chaque étudiant. Le tribunal devra donc évaluer si ces circonstances aggravantes, liées à la préméditation ou à une connaissance intime du passif entre les étudiants, sont suffisantes pour alourdir la peine initiale. Les débats se poursuivront afin d'éclaircir les zones d'ombre restantes et d'aboutir à un jugement qui reflète fidèlement la réalité des événements du 7 mai 2024, en tenant compte de la complexité des relations humaines au sein de la sphère universitaire





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