Le ministre de la Défense, Theo Francken, a répondu aux accusations concernant sa gestion de la crise des drones en 2025. Il nie toute malversation, mensonge ou incitation à la panique, tout en critiquant un reportage télévisé qui a soulevé des questions sur les dépenses et la procédure d'achat des équipements anti-drones.

Le ministre de la Défense , Theo Francken , a fermement démenti, lors de la séance de questions-réponses à la Chambre, toute responsabilité dans le lekken d'informations, les mensonges ou l'incitation à la panique lors de la crise des drones qui a secoué le pays l'année dernière. Il a catégoriquement nié avoir contourné la loi pour accélérer l'acquisition de drones et de moyens de contre-drones. Son intervention visait à dissiper les doutes soulevés par le récent reportage de Pano, intitulé 'Waar zijn de drones' (Où sont les drones), auquel le ministre a refusé de collaborer.

Ce reportage mettait en lumière des dépenses de 50 millions d'euros en équipements anti-drones, sans que le danger réel représenté par des drones hostiles au-dessus du territoire belge ne soit, selon les termes du programme, clairement prouvé. Les questions posées à la Chambre par l'opposition semblaient d'ailleurs faire écho aux interrogations que Pano aurait souhaité adresser directement au ministre. Face à ces accusations, des membres de l'opposition, tels que Peter Mertens (PVDA) et Kjell Vander Elst (Anders), ont pointé du doigt la communication du ministre. Mertens a reproché à Francken d'avoir semé le trouble ces derniers mois, alors que Pano soulignait son silence durant la préparation du reportage. Vander Elst a ironisé sur la rapidité de communication du ministre, contrastant avec son mutisme face au programme télévisé. Tous deux font référence à la tendance de Theo Francken à pointer du doigt la Russie comme seule responsable, malgré l'absence de preuves concrètes d'une implication russe dans ces incidents.

Staf Aerts (Groen) a exprimé sa préoccupation quant à la perte de contrôle du ministre dans cette situation tendue, le décrivant comme incapable de garder son sang-froid. Annick Ponthier (Vlaams Belang) a soulevé des interrogations sérieuses sur la procédure d'achat des drones et des contre-mesures, qualifiant le dossier de suspect. Même des partis plus modérés comme le CD&V et le Vooruit ont fait part de leurs préoccupations quant au manque de transparence, Axel Weydts (Vooruit) notant avec prudence que de nombreuses questions restaient sans réponse pour le public.

Dans sa défense, Theo Francken a dû admettre que les images d'un prétendu drone au-dessus de Brussels Airport, qu'il avait initialement relayées aux médias comme étant une menace, s'avéraient être celles d'un hélicoptère de police à la recherche d'un drone. Il a maintenu qu'il n'y avait eu ni lek, ni mensonge, ni panique, omettant cependant de préciser que la correction de cette information n'avait pas été aussi médiatisée que la première annonce. Le ministre a également réfuté tout lien entre cet incident spécifique et l'urgence du dossier d'acquisition, expliquant que les préoccupations portaient sur l'ensemble des signalements de drones de l'automne précédent et sur la gestion des procédures d'achat.

En réponse aux critiques sur les investissements bloqués en matière de drones et de contre-mesures durant la législature précédente, notamment en raison de la position de Groen, Francken a affirmé que l'urgence justifiait de travailler sans appel d'offres classique, réfutant ainsi toute loi contournée. Il a également fermement nié avoir payé des prix excessifs pour les contrats conclus, arguant que les comparaisons effectuées dans le reportage de Pano étaient inexactes et que la Défense avait obtenu des prix conformes au marché et dûment contrôlés. L'opposition n'a cependant pas été convaincue. Annick Ponthier a accusé le ministre de jouer la comédie de l'innocence et d'avoir instrumentalisé la saga des drones pour effrayer la population, tandis qu'Axel Weydts regrettait son refus de coopérer avec Pano. Le reportage de VRT NWS, 'Waar zijn de drones?', continue ainsi d'interroger sur la véracité des menaces et l'utilisation des fonds publics dans ce dossier sensible.





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