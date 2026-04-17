Affaire Eerdekens à Andenne : un procès coûteux et controversé

Le nouveau bourgmestre d'Andenne, Vincent Sampaoli, explique les raisons du recours en justice intenté contre une journaliste, un procès finalement annulé par le ministre des pouvoirs locaux, laissant planer la question du paiement des frais de justice.

L'affaire judiciaire impliquant l'ancien bourgmestre d' Andenne , Claude Eerdekens , et une journaliste du magazine Wilfried continue de susciter de vives réactions et soulève d'importantes questions sur l'utilisation des deniers publics.

Initialement, le nouveau bourgmestre d'Andenne, Vincent Sampaoli, a justifié le recours en justice intenté contre la journaliste par la conviction que ce n'était pas Claude Eerdekens personnellement qui était attaqué par l'article, mais plutôt le bourgmestre en tant qu'institution, et par extension, l'institution communale dans son ensemble. Cette démarche, entreprise avec une majorité comprenant le parti socialiste et le MR, visait l'obtention de dommages et intérêts. La perception était que l'article, paru peu avant les élections communales de 2024 et contenant notamment des accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de collaborateurs de Claude Eerdekens, portait atteinte à l'institution démocratique.

Avec le recul, certains acteurs politiques locaux expriment des réserves. La première échevine MR, Françoise Léonard, confie ne pas savoir si la même décision serait prise aujourd'hui, soulignant la nécessité de se replacer dans le contexte de l'époque, marqué par la proximité des élections. Cependant, lorsque les avocats ont plaidé devant le tribunal civil de Namur en début d'année, la ville d'Andenne s'est finalement désistée, laissant Claude Eerdekens comme seul plaignant.

Parallèlement, le ministre Engagés des pouvoirs locaux, François Desquesnes, a, à deux reprises, annulé la décision du conseil communal d'ester en justice contre la journaliste. Selon le ministre, ce procès ne visait pas la défense de l'intérêt général, mais les intérêts particuliers de Claude Eerdekens, estimant ainsi que la ville était sortie de son rôle.

Vincent Sampaoli rétorque que le ministre n'a pas suivi l'avis de son administration, qui était plus favorable à la démarche communale. Il était envisageable de contester la décision du ministre devant le Conseil d'État, mais la majorité communale a estimé que l'affaire avait trop duré et avait déjà engendré des coûts financiers considérables. La décision de se désister a donc été prise.

Malgré la perte du procès par Claude Eerdekens devant le tribunal civil de Namur, la question du paiement des frais de justice et des honoraires d'avocats demeure. Une partie de ces factures, s'élevant à 24 000 euros au total, est adressée à la ville, et ce, malgré son désistement, comme l'a révélé le magazine Le Vif. Le ministre François Desquesnes a demandé à ses services de vérifier si ces prestations d'avocats n'ont pas eu lieu après son annulation de la décision du conseil communal, car dans ce cas, la ville ne serait pas tenue de payer.

Au-delà des aspects juridiques et financiers, la situation revêt une dimension politique indéniable. La population d'Andenne est appelée à se prononcer implicitement sur la légitimité de payer ces frais. Philippe Mattart, chef du groupe d'opposition AD&N, qualifie le contentieux de strictement personnel et doute que la commune aurait agi de la même manière si un conseiller de l'opposition avait été visé par un article de presse. Pour lui, il n'appartient pas à la ville d'Andenne de régler ces factures. Claude Eerdekens, quant à lui, n'a pas souhaité commenter cette affaire.

L'ensemble de cette situation met en lumière les complexités et les enjeux des affaires judiciaires impliquant les institutions locales et souligne la vigilance requise dans l'utilisation des fonds publics, ainsi que la distinction nécessaire entre l'intérêt général et les intérêts privés





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