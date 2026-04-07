Affaire Epstein: Bill Gates convoqué par le Congrès américain

Bill Gates va être auditionné le 10 juin par une commission du Congrès américain concernant ses liens avec Jeffrey Epstein. L'audition se déroulera à huis clos et permettra d'enquêter sur les relations passées du cofondateur de Microsoft avec le criminel sexuel.

Bill Gates sera auditionné le 10 juin prochain par une commission du Congrès américain enquêtant sur l'affaire Epstein. L'AFP a appris cette information mardi, d'une source proche du dossier, confirmant ainsi les révélations de Politico. L'audition se déroulera à huis clos . Le milliardaire et cofondateur de Microsoft sera entendu par cette commission de la Chambre des représentants, qui souhaite l'interroger sur ses relations antérieures avec Jeffrey Epstein , le criminel sexuel.

La fondation Gates, sollicitée par l'AFP, n'a pas répondu dans l'immédiat. Cependant, selon un porte-parole de Bill Gates, cité par Politico, celui-ci 'se réjouit' de l'occasion qui lui est offerte de se présenter devant la commission. Il a déclaré : 'Bien qu'il n'ait jamais été témoin ou participé à quelque acte illégal d'Epstein, il est désireux de répondre aux questions de la commission pour soutenir cet important travail'. Cette convocation fait suite aux nombreuses interrogations qui ont entouré les liens de Gates avec Epstein. \Au mois de février dernier, Bill Gates avait qualifié ses relations avec Jeffrey Epstein d' 'énorme erreur'. Il avait reconnu, lors d'une rencontre avec les membres de sa fondation, avoir eu des relations extraconjugales avec deux femmes russes. Il a cependant nié toute implication dans les activités criminelles du financier américain, décédé en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Lors de cette réunion, il avait déclaré : 'C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein' et d'inviter des dirigeants de la fondation Gates à des réunions avec lui. Il est important de rappeler que la simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne signifie pas automatiquement qu'elle a commis des actes répréhensibles. Toutefois, les documents relatifs à cette affaire mettent en lumière, au minimum, des liens entre Epstein et son entourage et certaines personnalités qui ont souvent tenté de minimiser, voire de nier, l'existence de ces relations. L'enquête de la commission vise à faire la lumière sur la nature et l'étendue de ces connexions. \Cette convocation de Bill Gates s'inscrit dans un contexte plus large d'enquêtes et d'investigations sur l'affaire Epstein. Cette affaire a révélé un réseau complexe de relations impliquant des personnalités influentes, soulevant des questions importantes sur les responsabilités et les possibles complicités. La commission du Congrès américain s'est engagée à examiner en détail tous les éléments pertinents, dans le but d'établir la vérité et de garantir la transparence. L'audition à huis clos de Bill Gates est une étape significative dans ce processus. Elle permettra aux membres de la commission d'approfondir leur compréhension des liens entre Gates et Epstein. Les questions porteront probablement sur la nature des interactions, les motivations, et les éventuelles conséquences de ces relations. Les résultats de cette enquête pourraient avoir des implications importantes, non seulement pour Bill Gates, mais aussi pour d'autres personnes impliquées dans l'affaire Epstein. L'attention médiatique et publique autour de cette affaire souligne l'importance de ce travail de recherche de la vérité. Les autorités compétentes espèrent que cette enquête permettra d'établir les faits de manière claire et complète





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