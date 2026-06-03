Affaire Lyhanna : le suspect mis en examen pour enlèvement, une plainte pour viol déjà déposée

Le suspect de l'enlèvement de Lyhanna, 10 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il faisait déjà l'objet d'une plainte pour viol sur une autre enfant. Une enquête administrative est ouverte.

Le suspect de l' enlèvement de Lyhanna, une fillette de 10 ans disparue vendredi à Fleurance dans le Gers, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire.

Ce père de famille de 41 ans, connu de la victime car il est le père d'une de ses amies, faisait déjà l'objet d'une plainte pour viol sur une autre enfant de dix ans, déposée le 22 août 2025 à la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne. La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a précisé que cette enquête est toujours en cours et que le dossier a été transféré d'un parquet à l'autre en raison du lieu des faits.

L'interpellation du suspect a eu lieu à l'Assemblée nationale, où le député du Gers David Taupiac a interpellé le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Ce dernier a annoncé avoir décidé, avec le ministre de la Justice, de diligenter une enquête administrative confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale.

L'objectif est d'identifier d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement de la plainte pour viol, qui n'avait pas été transmise à la gendarmerie compétente avant janvier, soit plusieurs mois après son dépôt. La procureure Meyer a confirmé que le parquet de Toulouse avait transféré le dossier au parquet d'Auch, qui n'a pu le transmettre à la gendarmerie de Fleurance qu'en janvier, en raison de la complexité territoriale.

Lyhanna a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15h00, montant dans la voiture du suspect, un homme qu'elle connaissait bien. Les recherches se poursuivent pour retrouver la fillette, tandis que l'enquête se concentre sur les circonstances de sa disparition. Le ministre de l'Intérieur a promis que toute la lumière serait faite sur cette affaire, qui suscite une vive émotion dans la région et au niveau national.

La question du suivi des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs est également posée, alors que le suspect avait déjà été signalé pour des faits similaires. Les autorités appellent à la vigilance et à la coopération de la population pour retrouver Lyhanna saine et sauve. Ce drame relance le débat sur la protection de l'enfance et l'efficacité du système judiciaire face à des récidivistes potentiels.

La famille de la petite fille, originaire de Montestruc-sur-Gers, est sous le choc et espère un dénouement rapide et heureux. Les gendarmes continuent les investigations, tandis que le parquet d'Auch coordonne les différentes actions judiciaires. L'affaire est suivie de près par les médias et les associations de défense des droits des enfants





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