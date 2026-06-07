Affaire Lyhanna : une marche blanche pour honorer la mémoire de la jeune fille

La petite commune de Fleurance a été secouée par la mort de Lyhanna, une collégienne de 11 ans. Des milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage à la jeune fille et demander justice. La justice est vivement critiquée pour son traitement des plaintes visant le principal suspect, Jérôme Barella.

Une immense émotion a gagné la petite commune de Fleurance , dans le Gers, après la mort de Lyhanna, une collégienne de 11 ans. Des milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage à la jeune fille, retrouvée morte jeudi.

La justice est vivement critiquée pour son traitement de plusieurs plaintes visant le principal suspect, Jérôme Barella, qui est accusé d'avoir tué Lyhanna. Les parents de la victime ont lancé une marche blanche pour honorer leur fille et demander justice. La marche a rassemblé plus de 5.000 personnes, qui ont manifesté pacifiquement pour exiger une enquête approfondie sur les faits.

La famille de Lyhanna a également reçu des excuses de la part du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a déclaré que l'institution judiciaire n'avait pas su protéger la jeune fille. Cette affaire a soulevé des questions sur les failles du suivi judiciaire en France et en Belgique, et a suscité de nombreuses réactions de colère et d'émotion dans la société





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