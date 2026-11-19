La parquetière a requis des peines de prison ferme et une interdiction définitive d'exercer pour trois policiers impliqués dans l'agression de Michel Zecler le 21 novembre 2020.

Le parquetier général a requis des peines de prison ferme à l'encontre des trois policiers placés sous le coup d'une mise en examen pour violences et faux en écriture, dans l'affaire emblématique de Michel Zecler. La requête prononcée lors de l'audience met en lumière la gravité des faits reprochés à ces agents de l'ordre public français.

Détails de l'agression du 21 novembre 2020

L'audience fait directement référence aux événements survenus le 21 novembre 2020, date à laquelle Michel Zecler a été victime de violences physiques dans son propre studio d'enregistrement. Les policiers souhaitaient initialement contrôler l'artiste pour non-port du masque, une infraction au protocole sanitaire en vigueur durant la période de la pandémie de Covid-19.

Also read Forest : les copropriétaires mobilisés contre les pannes de chauffage

La confrontation a rapidement dégénéré, entraînant un passage à tabac de la part des agents. Ces derniers ont ensuite rédigé un procès-verbal falsifié, accusant le producteur de violences à leur égard. Cette version des faits a été catégoriquement invalidée par les enregistrements vidéo de la vidéosurveillance du studio, qui ont prouvé la mauvaise foi des agents.

Réactions institutionnelles et positionnement de la défense

Cette affaire avait provoqué une répercussion notable au plus haut niveau de l'État, avec le président Emmanuel Macron qualifiant l'incident de " barbarie ". Le dossier a vivement relancé le débat national sur les violences et le racisme au sein de la Police nationale, ces derniers étant jugés systémiques par les victimes et les chercheurs, bien que l'institution et les syndicats les présentent comme des actes isolés.

Advertisement

Les avocats de la défense, qui ont reconnu que Michel Zecler avait été victime de violences physiques, ont contesté la sévérité des peines requises par le ministère public. Ils ont également rejeté toute interprétation raciste des agissements de leurs clients, plaçant l'accent sur la contestation de la qualification pénale la plus lourde.

Requêtes de la parquetière générale et dimension raciste

Dans un réquisitoire d'une durée de plus de deux heures, la parquetière générale a sollicité six ans de prison pour l'un des agents, cinq ans pour le second et quatre ans pour le troisième. Elle a exigé une interdiction définitive d'exercer toute fonction au sein de la Police nationale pour l'ensemble des prévenus.

La magistrate a longuement insisté sur la dimension raciste de l'agression. Bien que cette qualification n'ait pas été retenue pendant l'enquête préliminaire en raison d'un manque de preuves formelles, elle a demandé à la cour d'en tenir compte lors de la délibération. La parquetière a également sollicité une incarcération à une date ultérieure, suggérant un sursis probatoire conditionnel.

Prochaines étapes et calendrier judiciaire

La cour d'assises ou le tribunal correctionnel, selon la qualification finale retenue, doit rendre son verdict vendredi. La date butoir pour cette décision marque l'aboutissement d'un processus judiciaire long, initié par les premières plaintes de l'artiste et les révélations médiatiques qui ont suivi l'affaire.

Advertisement

Les décisions de la justice française dans cette affaire serviront de précédent pour l'évaluation des responsabilités individuelles au sein des forces de l'ordre. L'attente des citoyens et des associations de défense des droits humains est forte quant à l'issue de ce procès, qui touche à l'image de l'État de droit en France.

Le verdict de vendredi prochain clôturera une étape décisive dans la lutte contre l'impunité perçue dans certains cas de violences policières. Les peines requises, allant de quatre à six ans d'emprisonnement, témoignent de la gravité avec laquelle le ministère public envisage ces atteintes à l'intégrité physique et à la vérité judiciaire.