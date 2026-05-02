Affaire Molenbeek : L'enquête sur les violences des supporters du FC Bruges clôturée, trois individus renvoyés devant le tribunal

Le parquet de Bruxelles a clôturé l'enquête sur les violences commises par des supporters du FC Bruges à Molenbeek et a rédigé des réquisitions de renvoi pour trois individus, accusés de coups et blessures avec circonstances aggravantes de haine ou de mobile discriminatoire. Deux autres personnes sont poursuivies pour dégradation de biens en bande.

L' enquête relative aux violences commises par des supporters du FC Bruges à Molenbeek il y a quelques semaines est désormais close, annonce le parquet de Bruxelles.

Cette affaire, qui avait suscité une vive émotion et de nombreuses réactions, a conduit à l'arrestation, à la présentation devant un juge d'instruction, puis à l'inculpation de trois individus. Le parquet a désormais rédigé des réquisitions de renvoi en vue de leur comparution devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, comme le révèle une enquête approfondie publiée ce samedi par le journal Le Soir. Cette décision marque une étape cruciale dans la poursuite judiciaire des responsables de ces actes inacceptables.

La prochaine étape consistera en une comparution devant la chambre du conseil, où les réquisitions du parquet seront examinées et où les modalités de renvoi vers le tribunal correctionnel seront déterminées. Le parquet de Bruxelles a précisé qu'il souhaite renvoyer les trois individus pour des chefs d'accusation graves. Le premier est accusé de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, avec la circonstance aggravante de haine ou de mobile discriminatoire à l'égard de trois victimes.

Cette qualification souligne la nature raciste et intentionnellement violente de ses actes. Le second individu est également poursuivi pour des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, mais cette fois à l'encontre d'une seule victime.

Enfin, le troisième individu fait face à des accusations encore plus lourdes, avec des circonstances aggravantes de haine ou de mobile discriminatoire à l'égard d'une personne vulnérable. Il s'agit du gérant d'un magasin, un homme d'une septantaine d'années, qui avait été violemment agressé lors de ces événements. Le quotidien Le Soir détaille l'agression subie par ce commerçant, soulignant la brutalité et le caractère ciblé de l'attaque.

L'accent mis sur la vulnérabilité de la victime et le mobile discriminatoire renforcent la gravité des accusations portées contre ce troisième individu. En plus des trois individus poursuivis pour violences, deux autres personnes sont également concernées par la procédure judiciaire. Elles sont poursuivies pour dégradation de biens en bande, ce qui indique que les actes de vandalisme et de destruction de biens commis lors de ces événements n'étaient pas isolés, mais faisaient partie d'une action concertée.

Le parquet met en avant le caractère collectif de ces dégradations, soulignant la nécessité de sanctionner également ceux qui ont participé à ces actes de vandalisme. L'ensemble de ces poursuites témoigne de la détermination des autorités à lutter contre le racisme, la discrimination et la violence, et à traduire en justice tous ceux qui se rendent coupables de tels actes.

L'affaire a mis en lumière les tensions et les préjugés qui persistent dans la société, et a suscité un débat public sur la nécessité de renforcer la lutte contre le racisme et la discrimination. La suite de la procédure judiciaire sera suivie de près, et les décisions du tribunal correctionnel seront attendues avec attention par les victimes, les associations de lutte contre le racisme et l'ensemble de la société civile.

Il est essentiel que les auteurs de ces violences soient tenus responsables de leurs actes et que des sanctions exemplaires soient prononcées afin de dissuader de tels comportements à l'avenir. La protection des personnes vulnérables et la lutte contre toutes les formes de discrimination doivent rester une priorité pour les autorités et pour l'ensemble de la société





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