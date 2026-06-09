Affaire Patrick Bruel : prolongation de la garde à vue et perspectives judiciaires

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles, a été prolongée de 24 heures. Il devrait être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Treize victimes présumées sont actuellement recensées, et de nouvelles plaintes sont attendues.

La garde à vue de Patrick Bruel , accusé de viols et d' agressions sexuelles , a été prolongée de 24 heures ce mardi. Le chanteur de 67 ans est entendu depuis lundi matin dans les locaux du premier district de police judiciaire à Paris.

Selon le parquet de Nanterre, les faits concernent à ce stade 13 victimes présumées. Sa garde à vue devrait prendre fin mercredi matin, et il devrait être déféré devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, comme l'a indiqué son avocat à BFMTV. Une mise en examen en France équivaut à une inculpation en Belgique. Ce juge d'instruction aura deux options.

La première serait de placer le chanteur en détention provisoire, mais cela semble peu probable selon les enquêteurs, car il n'y aurait pas de risque immédiat de récidive. La seconde serait de libérer Patrick Bruel sous strict contrôle judiciaire, avec des obligations comme l'interdiction de contacter les victimes présumées ou de quitter le territoire français.

Quoi qu'il en soit, l'affaire devrait se poursuivre : au-delà des 13 plaintes traitées lors de cette garde à vue, 12 autres plaintes avaient déjà été déposées la semaine passée, et de nouvelles plaintes devraient encore être déposées la semaine prochaine. Karine Viseur, l'une des plaignantes, a témoigné des lourdes conséquences de sa démarche. Elle évoque des menaces, des injures et une salve de critiques.

Elle explique avoir attendu seize ans avant de porter plainte, le temps de se sentir assez forte. Ce témoignage illustre la difficulté pour les victimes de violences sexuelles de se manifester. L'affaire Patrick Bruel, qui implique désormais des dizaines de témoignages, continue de susciter une vive émotion et de nombreux débats sur la protection des victimes et la présomption d'innocence





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