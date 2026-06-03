Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'évêque de Carcassonne dément une séquence diffusée sur M6

Un prétendu prêtre a affirmé avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans l'émission 'Appel à témoins' de M6, relançant une affaire déjà mystérieuse. L'évêque de Carcassonne et Narbonne a vigoureusement démenti ces propos et annonce son intention de saisir le régulateur de l'audiovisuel pour cette séquence trompeuse pour le public.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a de nouveau fait parler d'elle suite à une séquence diffusée sur M6 dans l'émission 'Appel à témoins'. Un homme se présentant comme un prêtre a affirmé avoir recueilli les aveux du fugitif en 2022, relançant une affaire déjà entourée de mystère.

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Mgr Bruno Valentin, a vigoureusement démenti ces propos, affirmant qu'aucun contact n'avait été établi avec lui avant la diffusion de la séquence. Il a également annoncé son intention de saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, pour cette séquence trompeuse pour le public. Le prétendu prêtre a affirmé avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès dans un monastère de l'Aude, mais l'évêque a assuré qu'il n'y avait pas de père Marc dans cette communauté religieuse.

Contacté par un média chrétien, un responsable du monastère a également démenti les propos tenus sur M6





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