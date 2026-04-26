Affaire Yvan Colonna : Franck Elong Abé accusé de meurtre avec préméditation dans la prison d'Arles

Franck Elong Abé est accusé d'avoir tué Yvan Colonna dans la prison d'Arles, dans des conditions d'extrême violence. Les juges estiment que le suspect, radicalisé, a agi avec une volonté de tuer claire, motivée par des différences de croyances. Cette affaire met en lumière les enjeux de la radicalisation en milieu carcéral.

Franck Elong Abé n'est pas poursuivi pour association de malfaiteurs, selon l'ordonnance de mise en accusation rendue jeudi et dont l'AFP a eu connaissance. Les juges d'instruction ont en effet estimé qu'il n'y avait pas eu de participation ou de contact entre lui et une tierce personne avant les faits.

L'agression mortelle avait eu lieu dans la prison d'Arles, en Bouches-du-Rhône, où Yvan Colonna purgeait une peine à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Les magistrats ont conclu que le décès d'Yvan Colonna résultait directement des coups portés par Franck Elong Abé sur la victime, dans des conditions d'extrême violence. Ces coups ont été suivis d'un étouffement de la victime pendant plusieurs minutes, avant que Franck Elong Abé ne lui prenne le pouls.

Pour les juges, la volonté de tuer apparaît sans équivoque. Concernant le mobile, les magistrats estiment que le projet du suspect, radicalisé, visait à éliminer un individu pour la seule raison qu'il ne partageait pas la même croyance. Cette affaire soulève des questions sur la radicalisation en milieu carcéral et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Les autorités judiciaires continuent leurs investigations pour déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire.

La famille d'Yvan Colonna a exprimé son indignation face à cette violence et demande justice pour leur proche. Cette tragédie rappelle les défis auxquels sont confrontés les services pénitentiaires pour prévenir les actes de violence et de radicalisation au sein des prisons





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yvan Colonna Franck Elong Abé Prison D'arles Radicalisation Justice

United States Latest News, United States Headlines