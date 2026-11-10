Affaire Zoë Snoeks : Les assises se profilent pour le procès de Joeri J.

Le dossier de la mort de Zoë Snoeks est transmis aux assises. Joeri J. est accusé de meurtre. La famille demande la justice après 5 ans d'incertitude sur cette chute en Ardenne.

La Chambre du Conseil de Turnhout a rendu une décision capitale concernant le dossier tragique de Zoë Snoeks. Cette décision fait avancer le processus judiciaire vers un procès en cour d'assises. Cet événement se produit cinq ans après la mort de la femme de trente-trois ans. La chute mortelle s'est produite dans les Ardennes belges. Le cas concerne désormais la justice pénale la plus grave du pays.

Procédure judiciaire vers les assises

Les juges d'instruction ont décidé de transmettre le dossier complet au parquet général. Cette étape est nécessaire pour une éventuelle renvoi devant les assises. La chambre du conseil estime qu'il existe suffisamment d'indices sérieux. Ces indices justifient la poursuite des poursuites contre le mari de la victime. Ils ont suivi le point de vue du parquet et de la partie civile. La famille de Zoë Snoeks demande activement cette action en justice.

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La décision finale revient à la Chambre de mise en accusation. Cette instance déterminera si le procès doit avoir lieu réellement. Si la renvoi est confirmée, un jury populaire sera désigné. Ce jury devra trancher la question centrale du dossier. La vie de Zoë Snoeks s'est arrêtée lors d'une randonnée.

Détails techniques de la chute

L'incident s'est produit le 2 novembre 2021 au lever du jour. Zoë Snoeks et son époux Joeri J. se trouvaient au rocher Le Hérou. Ce lieu est situé à Nadrin en province de Luxembourg. La femme de trente-trois ans a chuté de plusieurs dizaines de mètres. Elle est décédée sur le coup sur les rives de l'Ourthe. Les secours ont été alertés tardivement selon les enquêteurs.

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L'enquête initiale considérait l'incident comme un accident. Le mari affirmait avoir perdu l'équilibre avec sa compagne. Ses parents ont contesté cette version des faits immédiatement. Ils ont suspecté des tensions au sein du couple. Une justice d'Antwerpen a ouvert une nouvelle instruction. Le dossier a atteint plusieurs milliers de pages.

Incohérences et témoignages contradictoires

Les enquêteurs ont interrogé de nombreux témoins sur place. Certains ont entendu un cri aigu au moment de la chute. Joeri J. a déclaré ne rien avoir entendu. Il prétendait être distrait par les chiens du couple. Une expérience sonore a été réalisée sur les lieux de l'accident.

Les résultats ont confirmé que le cri était audible. Le mari n'avait aucune excuse technique pour ne pas l'entendre. Son comportement après la chute a aussi été analysé. Il a choisi un chemin plus long pour redescendre. Il n'a pas prévenu les secours immédiatement après la chute.

Preuves numériques et relations tendues

Une vidéo présente sur le téléphone de la victime a disparu. Les experts ne peuvent pas récupérer les images supprimées. Zoë Snoeks filmait souvent ses voyages sur les réseaux sociaux. Elle avait plusieurs milliers d'abonnés sur YouTube et Instagram. Le contenu de cette vidéo reste un mystère complet.

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L'enquête a aussi révélé des problèmes conjugaux majeurs. Le mari fréquentait une autre femme avant la date fatale. Cette relation persiste encore aujourd'hui selon les rapports. Le parquet considère ces éléments comme des mobiles potentiels. Il y a un manque de preuves matérielles directes comme des traces ADN. Aucun caméra de surveillance ne filmait les lieux isolés.

Environnement familial et avenir du procès

La famille de Zoë Snoeks maintient sa conviction ferme. Ils considèrent l'acte de Joeri J. comme un meurtre prémédité. Le suspect détient sa version des faits depuis le début. Il a passé près d'un an en détention provisoire. Il reste actuellement en liberté en attendant la procédure.

La procédure judiciaire se déroulera dans les prochaines semaines. Le jury devra évaluer la crédibilité de chaque témoin. Les contradictions resteront au cœur des débats judiciaires. La vérité sur les dernières minutes de Zoë Snoeks est recherchée. Le procès en cour d'assises représentera une étape décisive.