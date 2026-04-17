Affaires judiciaires et retrouvailles émouvantes marquent l'actualité belge

Un cultivateur de pommes de terre accusé de meurtre planifie l'assassinat de son ex-femme depuis la prison, tandis qu'une mère retrouve son fils après 53 ans de séparation. Un policier flamand devient une célébrité inattendue après une photo virale lors d'une course cycliste.

Une affaire glaçante secoue la Belgique, mettant en lumière la violence domestique et les ramifications judiciaires qui en découlent. Le 16 novembre 2022, Chris Vanhaverbeke, un cultivateur de pommes de terre, a commis l'irréparable en tuant ses deux enfants, âgés de 8 et 5 ans, dans leur ferme familiale. Dans un acte de terreur prolongé, il a également tenté d'assassiner son ex-femme, heureusement sans succès. Actuellement incarcéré à la prison de Bruges, l'homme ne semble montrer aucun remords. Pire encore, il aurait sollicité l'aide de deux autres détenus afin de concocter un plan pour assassiner son ex-femme. Pour faciliter la tâche de ses complices présumés, Chris Vanhaverbeke aurait découpé une photo de la victime, trouvée dans un journal, dans le but de la leur fournir. Les détails sordides de cette affaire ont été révélés par Kristiaan Vandenbussche, l'avocat de la victime. Selon ses dires, l'accusé aurait proposé une somme d'argent conséquente, s'élevant à 12 000 euros, pour orchestrer le meurtre. De plus, il aurait réussi à retrouver la dernière adresse de son ex-femme en exploitant les informations issues de la procédure de divorce, soulignant une détermination macabre et une planification inquiétante. La peur palpable de la victime est exprimée par son avocat : « Ma cliente a l'impression qu'elle devra toujours vivre avec un sentiment d'angoisse, un sentiment d'insécurité. Et ça, c'est vraiment problématique. » Face à cette menace persistante, l'ex-femme a pris la décision de déménager, optant pour un nouveau lieu de résidence offrant des mesures de sécurité accrues, une nécessité dictée par la gravité des menaces qu'elle endure.

Dans un registre totalement différent, mais tout aussi chargé d'émotion, l'actualité belge a été marquée par des retrouvailles poignantes après une longue séparation. Pieter Auwaerts a enfin pu retrouver sa mère, Micheline Van Crombrugge, après une absence qui a duré plus de 53 ans. L'histoire de leur séparation remonte à l'adolescence de Micheline, tombée enceinte alors qu'elle était encore mineure. Issue d'une famille bourgeoise, elle a été contrainte d'accoucher anonymement dans un couvent situé dans le nord de la France, une décision qui l'a séparée à jamais de son enfant à la naissance. Malgré les années qui ont passé, le souvenir de son fils n'a jamais quitté son cœur. « À chaque Saint-Nicolas, à chaque Noël, à chaque anniversaire, il a toujours été dans mes pensées », confie Micheline avec une émotion palpable. C'est il y a trois ans que le processus de réconciliation a pu s'enclencher. Pieter, animé par le désir de connaître ses origines, a contacté le centre d'affiliation. Grâce à une analyse ADN, sa quête a abouti à la localisation de sa mère. Il a alors décidé de lui adresser un message, empreint d'espoir et d'incertitude : « Je m'appelle Pieter, j'ai 53 ans, je suis né à Saint-Malo, je pense que je suis ton fils et je pense que tu es ma maman. » Micheline, de son côté, n'a jamais cessé de penser à cet enfant qu'elle a dû abandonner. Son amour maternel s'exprimait dans ses pensées quotidiennes : « Quand je donnais un cadeau à mes enfants, quand je leur souhaitais bonne nuit en les mettant au lit, quand je leur lisais une histoire ou que je leur chantais une chanson, je me demandais toujours si lui aussi vivait de tels moments. » Si Pieter a également retrouvé son père biologique, ce dernier a exprimé le souhait de ne pas entrer en contact avec son fils, une décision qui ajoute une nuance de complexité à cette histoire de retrouvailles. L'espoir demeure que cette reconnexion maternelle apporte une forme de guérison et de complétude à leurs vies.

Enfin, le monde du sport, et plus particulièrement du cyclisme, a vu émerger une nouvelle célébrité, bien involontaire. Le week-end dernier, le coureur belge Wout van Aert a remporté pour la toute première fois la prestigieuse course Paris-Roubaix. Au moment de la célébration de sa victoire, un policier flamand du nom de Kris Cardoen s'est retrouvé au cœur de l'attention. En participant à la photo de groupe aux côtés du vainqueur, en arborant un sourire éclatant et en manifestant son enthousiasme débordant pour la victoire du champion de l'équipe Visma, ce policier a captivé le public et les médias. Sa présence espontanée et sa joie communicative sur cette image emblématique l'ont propulsé au rang de célébrité éphémère. L'histoire ne s'arrête pas là pour Kris Cardoen. Touché par l'engouement suscité par sa photo, il a même envoyé un courriel au photographe pour le remercier de « la belle photo ». Ses collègues, amusés et fiers de cette soudaine notoriété, ont pris la situation à cœur, allant jusqu'à faire fabriquer des t-shirts à l'effigie de Kris, célébrant ainsi ce moment insolite et sympathique. Cet épisode, bien que léger en comparaison des drames judiciaires et des joies familiales, démontre comment des moments simples et authentiques peuvent créer des liens et apporter une touche de légèreté et de bonne humeur dans l'actualité belge





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