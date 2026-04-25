Affluence massive de Belges et Néerlandais dans une station-service luxembourgeoise

De nombreux automobilistes belges et néerlandais, notamment des camping-caristes, se rendent au Luxembourg pour profiter de prix du carburant plus avantageux, en particulier pour le diesel. L'attrait ne se limite pas au carburant, avec des achats de tabac et d'alcool également en hausse.

Une longue file d'attente s'observe à la première station-service luxembourgeoise située le long de la E411 , témoignant d'un afflux important de véhicules immatriculés en Belgique et aux Pays-Bas .

Une proportion notable de ces véhicules sont des camping-cars, venus spécifiquement pour faire le plein de diesel, un carburant dont le différentiel de prix est particulièrement attractif. La situation actuelle révèle une économie potentielle significative pour les automobilistes étrangers. Si l'essence 95 ne permet d'économiser qu'environ deux centimes d'euro par litre au Luxembourg, le diesel affiche une différence de prix plus marquée, avoisinant les quinze centimes par litre.

Pour un réservoir de 50 litres, cela représente une économie d'environ 7,5 euros, une somme non négligeable qui incite de nombreux conducteurs à franchir la frontière. Cependant, l'attrait du Luxembourg ne se limite plus uniquement aux prix avantageux du carburant.

De plus en plus de personnes profitent de leur arrêt pour effectuer des achats de tabac et d'alcool, dont les prix sont également plus compétitifs au Grand-Duché. Cette combinaison de facteurs transforme la station-service en un véritable lieu de transit commercial, attirant une clientèle diversifiée. Il est crucial de souligner que les prix des carburants au Luxembourg sont sujets à de fortes fluctuations, bien plus importantes qu'en Belgique.

Il arrive même que les prix soient temporairement supérieurs à ceux pratiqués en Belgique, ce qui nécessite une vigilance accrue et une comparaison préalable avant de faire le plein. Malgré cette variabilité, l'habitude de s'arrêter au Luxembourg pour faire le plein reste profondément ancrée chez de nombreux automobilistes, qui considèrent cela comme une tradition. La proximité géographique et la perception d'économies potentielles continuent d'attirer les conducteurs, faisant du Luxembourg une destination privilégiée pour l'approvisionnement en carburant et autres produits.

Le comportement des consommateurs révèle une stratégie d'optimisation des dépenses, où chaque centime compte. La différence de prix, même minime pour certains carburants, peut s'accumuler sur de longs trajets, justifiant ainsi le détour par le Luxembourg. Les camping-caristes, en particulier, sont sensibles à ces économies, car leur consommation de carburant est généralement plus importante. L'impact de cette affluence sur les stations-service luxembourgeoises est significatif, stimulant l'activité économique locale et contribuant aux recettes fiscales du pays.

Il est important de noter que cette situation peut également engendrer des nuisances pour les riverains, notamment en termes de circulation et de bruit. Les autorités luxembourgeoises doivent donc trouver un équilibre entre l'attractivité commerciale du pays et la qualité de vie de ses habitants. L'analyse de cette situation met en évidence les enjeux liés à la fiscalité des carburants et à la mobilité transfrontalière, soulignant la nécessité d'une coopération européenne pour harmoniser les politiques et garantir une concurrence équitable.

La vidéo ci-dessus présente un reportage complet sur cette affluence et les motivations des automobilistes qui se rendent dans cette station-service luxembourgeoise





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