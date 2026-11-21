Malgré l'inflation, les Belges investissent massivement dans la décoration de Noël à Woluwe-Saint-Lambert. Budgets variables et forte fréquentation caractérisent cette période festive dans les boutiques.

Plus d'un mois avant le réveillon de Noël, l'engouement pour la décoration festive bat son plein dans les grandes surfaces commerciales. Une forte affluence est observée quotidiennement dans les boutiques spécialisées, où les consommateurs cherchent à transformer leur intérieur en un univers enchanteur pour les fêtes. C'est notamment le cas au sein d'un magasin de décoration situé à Woluwe-Saint-Lambert, qui accueille un flot continu de clients.

Une transformation totale des intérieurs

Les enseignes spécialisées témoignent d'un besoin de rénover l'ensemble du cadre de vie, au-delà de la traditionnelle arbre de Noël. " La table, les murs, les lustres, les portes, les fenêtres, partout ", s'exclame une cliente interrogée sur place, illustrant l'ampleur des travaux esthétiques entrepris. Cette volonté de tout rafraîchir touche tous les recoins de la maison, transformant le lieu de vie en un sanctuaire saisonnier.

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Chaque membre de la famille, y compris les plus jeunes, participe à cette immersion festive. Une autre cliente explique que l'achat du sapin et de la maison de poupée s'accompagne d'éléments sélectionnés selon les goûts des enfants. Cette approche globale vise à créer une atmosphère magique qui englobe l'ensemble du foyer, et pas seulement le sapin traditionnel.

Une passion pour les détails festifs

La magie de Noël ne se limite plus aux objets traditionnels mais s'étend à des articles de consommation quotidienne. De la vaisselle au coussin, en passant par le papier toilette, ces articles colorés ou scintillants ont pour vocation d'égayer le quotidien des familles. Les consommateurs se laissent tenter par une petite chose supplémentaire chaque année, même si leur conjoint suggère parfois que l'habitat est déjà suffisamment garni.

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Cette passion pour le détail pousse certaines personnes à justifier des achats de serviettes ou de chaussettes thématiques. Pour beaucoup, ces petits riens font partie intégrante de la célébration. La présence de ces éléments ludiques et brillants permet de maintenir une ambiance joyeuse tout au long de la période hivernale, au-delà des simples festivités.

Une diversité de budgets très marquée

Il est difficile d'établir un budget moyen par panier, car les dépenses varient considérablement d'un client à l'autre. La plupart tentent de se faire plaisir tout en restant raisonnables, comme en témoigne cette cliente qui prévoit de dépenser entre 50 et 100 euros. D'autres vont plus loin, comme une acheteuse qui affiche une facture de 326 euros pour son installation festive.

Le gérant du magasin, Pascal Videau, confirme cette grande variabilité des budgets. Les articles sont proposés à tous les prix, allant de boules à 2 euros ou de petits accessoires à moins de 5 euros, jusqu'à des sapins complets pouvant coûter plusieurs milliers d'euros. Pour les passionnés, le budget peut facilement grimper à 200 ou 300 euros, y compris pour des accessoires aussi discrets que les serviettes.

Une fréquentation constante depuis la mi-octobre

Malgré le contexte économique difficile des derniers mois, le secteur de la décoration ne connaît pas de baisse de fréquentation. Pascal Videau note que l'affluence est constante depuis la mi-octobre. Les employés n'auront pas une minute de répit avant la fin du mois de décembre, assurant le service dans un flux de clients ininterrompu jusqu'à la fin de la période festive.