Afflux record de candidats aux formations de chasse en Wallonie : la sécurité au cœur des préoccupations

Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique enregistre une forte augmentation du nombre de participants à ses formations préparatoires à l'examen de chasse en Wallonie. La sécurité et la transmission des savoirs sont au cœur de ces sessions, qui attirent de plus en plus de femmes et de néophytes.

Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique, la plus importante association de chasseurs du pays, constate cette année un afflux sans précédent de candidats désireux de participer à ses formations préparatoires à l’examen pratique.

Ces sessions, qui se déroulent notamment à Verlaine, dans la province de Liège, ont accueilli 600 participants, un chiffre record qui souligne l’intérêt grandissant pour la chasse en Wallonie.<\/p>

Bien que facultatives, ces formations reproduisent fidèlement les conditions de l’examen pratique, permettant ainsi aux futurs chasseurs de se familiariser avec les exigences et les règles de sécurité. Il est important de noter que tous les participants ont préalablement validé l’épreuve théorique, démontrant ainsi leur connaissance des fondamentaux. Cette étape est cruciale et conditionne l'accès aux formations pratiques, qui visent à perfectionner leurs compétences et à garantir une pratique de la chasse responsable et sécurisée.<\/p>

L'objectif primordial de ces formations est incontestablement la sécurité. Les formateurs insistent sur l'importance cruciale des bons réflexes et d'une manipulation rigoureuse des armes. Jean-Vincent Bogaert, formateur expérimenté, souligne que les erreurs les plus courantes, notamment le maintien du doigt sur la détente, peuvent s’avérer extrêmement dangereuses. Il s'attache à sensibiliser les futurs chasseurs aux risques potentiels et à leur inculquer les comportements sécuritaires essentiels.<\/p>

Les responsables de ces formations confirment que suivre ces sessions augmente de manière significative les chances de succès à l’examen. Emmanuel Poswick, interviewé par Vincent Jamoulle et Julien Raway, précise que, en filière libre, la probabilité de réussite est d’environ 10%, alors qu'elle grimpe à 90% pour ceux qui suivent ces formations complètes. Cette statistique illustre l'efficacité de l'encadrement proposé et l'importance d'une préparation adéquate.<\/p>

La préparation inclut le maniement d’armes en toute sécurité, les règles de la chasse, la connaissance de la faune et de la flore, ainsi que les aspects éthiques de cette pratique. La chasse est souvent une tradition familiale, transmise de génération en génération. De nombreux participants évoquent une passion héritée, un flambeau repris de leurs parents ou grands-parents.<\/p>

Cependant, le profil des candidats évolue également. De plus en plus de personnes découvrent cette pratique en dehors du cercle familial, motivées par un défi personnel ou un désir de se rapprocher de la nature. Certains s'entraînent même de manière autonome, comme Loïc, qui utilise une carabine à plomb pour parfaire sa préparation. On observe également une féminisation progressive de la chasse en Wallonie. Laurène Krantz, une des formatrices, note une augmentation progressive du nombre de femmes participantes chaque année. Claire Ancion, l'une des futures chasseresses, explique que cette pratique représente un challenge personnel, notamment lorsqu'on vit en milieu rural.<\/p>

Malgré cet engouement, la chasse suscite toujours des critiques de la part d’une partie de l’opinion publique, souvent liées à un manque de compréhension ou à des préjugés. Certains participants mettent en avant la dimension alimentaire de la chasse, considérant qu'elle offre une alternative plus satisfaisante à l'achat de viande en magasin.<\/p>

En Wallonie, environ 20 000 personnes possèdent un permis de chasse, accessible dès l'âge de 18 ans. Au cours des quinze dernières années, leur nombre a augmenté de 20%, confirmant ainsi une tendance haussière pour cette activité.<\/p>





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