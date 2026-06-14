Affrontements entre manifestants anti-G7 et police à Genève à la veille du sommet d'Évian

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Genève ce dimanche, avec des violences en fin de journée entre Black Blocs et forces de l'ordre, à la veille du G7 à Évian.

Sous une chaleur accablante, plusieurs milliers de manifestants ont défilé ce dimanche à Genève , à la veille du sommet du G7 d'Evian. Le rassemblement, initialement festif et revendicatif, a viré à l'affrontement en fin de journée lorsque des échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes ont éclaté entre jeunes masqués et forces de l'ordre.

Des petits groupes vêtus de noir, souvent identifiés comme Black Bloc, ont lancé bouteilles, pierres et pétards sur les policiers, qui ont répliqué par des grenades lacrymogènes. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, dont ceux de PricewaterhouseCoopers et de l'UIT, ainsi que des banques. La police a estimé la participation à 20 000 personnes, dont environ 600 Black Bloc.

Les manifestants ne se sont pas approchés du siège de l'ONU, fortement sécurisé avec des camions lanceurs d'eau et un important dispositif de sécurité. Depuis l'intérieur, les journalistes ont entendu détonations et sirènes, tandis qu'un hélicoptère survolait la zone en continu. En fin de journée, les affrontements à distance se poursuivaient dans des nuages de fumée provoqués par le gaz lacrymogène.

Le cortège bigarré, rassemblé sous une forte chaleur derrière des slogans anticapitalistes, propalestiniens, féministes, proclimat et prokurdes, avait démarré peu après 15h30 sur les bords du Léman. Peu après, une voiture Tesla en flammes a été aperçue non loin, portant l'inscription "Eat the Rich". Les premières échauffourées ont éclaté près d'un hôtel, tandis que des slogans antipolice comme "À bas l'État policier" étaient scandés.

Les autorités suisses, qui avaient autorisé la marche, avaient déployé un important dispositif pour éviter une répétition des violences de 2003, lorsque des groupes violents avaient provoqué émeutes et pillages à Genève et Lausanne en marge d'un sommet du G8, causant des millions de francs de dégâts. Le sommet du G7 se tient de lundi à mercredi à Evian, en France. La plupart des dirigeants arriveront lundi par l'aéroport de Genève avant d'être transférés.

La manifestation de ce dimanche illustre les tensions récurrentes autour de ces réunions internationales, où se mêlent contestation pacifique et débordements violents. Les forces de l'ordre, bien que préparées, ont dû faire face à une escalade rapide, alors que les manifestants tentaient de perturber le sommet. Les dégâts matériels, bien que limités, rappellent les incidents passés et soulèvent des questions sur la gestion de ces événements et la coexistence entre liberté de manifester et maintien de l'ordre





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