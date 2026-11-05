Aggressions sexuelles et harcèlement à l'école du Thier-à-Liège : plaintes graves des parents

Des parents de l'école du Thier-à-Liège dénoncent des agressions sexuelles et un harcèlement systémique ignorés par la direction. Une enquête révèle la banalisation de violences graves.

Plusieurs parents d'élèves de l'école du Thier-à-Liège ont signalé des cas graves de harcèlement et d'agressions sexuelles à l'encontre de leurs enfants. Ces révélations surviennent alors que l'établissement participait à la distribution d'une plaquette de prévention contre le harcèlement scolaire. La coïncidence temporelle entre la présentation officielle du livret anti-harcèlement et la vague de témoignages a suscité une vive inquiétude parmi la communauté éducative et familiale.

Signalements multiples de violences graves

À la suite de la présentation du document de prévention, nous avons reçu près d'une dizaine de courriels de parents exprimant leur colère et leur détresse. Ces messages décrivent des faits de harcèlement, d'agression physique et même sexuelle au sein de l'école. Trois parents ont accepté de témoigner anonymement pour protéger l'identité de leurs enfants, dont les prénoms ont été modifiés pour cet article. L'un d'eux, Sybille, relate les années de souffrance de son fils de onze ans.

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Sybille explique qu'elle a systématiquement signalé chaque nouvel incident à la direction dès qu'elle a pris conscience du quotidien difficile de son enfant. Bien qu'elle ait fait confiance aux responsables initialement, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, la violence a escaladé jusqu'à une agression sexuelle présumée survenue en 2024. Le fils de Sybille a été victime d'un acte cruel de la part d'un camarade qui le harcelait depuis des années.

Un acte qualifié d'agression sexuelle

Sybille raconte l'épisode douloureux qui a eu lieu en été. Son fils, penché pour refaire son lacet et légèrement vêtu, a été pris par derrière par l'agresseur. Selon la mère, cet élève a enfoncé ses doigts joints dans l'anus de l'enfant. Sybille décrit ce moment comme une humiliation terrible et une violence physique extrême qui a choqué profondément son fils. L'enfant a immédiatement tenté de signaler les faits à son instituteur.

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La réaction de l'instituteur aurait été de minimiser l'incident. Sybille a de nouveau contacté la direction pour dénoncer cet acte. En réponse, la directrice a envoyé un mail collectif à tous les parents des enfants de cinquième primaire. Ce message visait à informer de la situation, mais il n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes des familles touchées par ces violences.

Le jeu des mille ans de douleurs

Un jeu appelé "1000 ans de douleurs" se serait répandu dans les temps de récréation, à la garderie et à midi. Ce geste, inspiré d'un manga, consiste à insérer violemment deux doigts dans l'anus d'un autre élève par surprise. Les parents estiment que cette pratique, qui constitue une atteinte à l'intimité et une agression physique, devrait être interdite. Certains soupçonnent que ce jeu était déjà en circulation l'année précédente.

Suzanne Aubinet, psychologue spécialisée dans les violences entre enfants, affirme sans équivoque que les faits décrits relèvent de l'agression sexuelle. Elle précise que l'utilisation de la surprise, le blocage de la victime et l'insertion d'objets ou de doigts dans les parties génitales constituent clairement de la violence sexuelle. Elle rejette catégoriquement l'idée qu'il puisse s'agir de simples jeux d'enfants.

Minimisation des faits et impunité

Les témoignages recueillis soulignent un sentiment de banalisation systématique des violences par l'école. Un responsable du PMS aurait déclaré qu'aucun acte n'était suffisamment grave pour être qualifié d'agression sexuelle. Cette attitude a choqué les parents, qui estiment que l'école n'a pas protégé les élèves. Des recherches en ligne confirment l'existence de cette pratique dans certaines cours de récréation.

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Une autre mère, Darlène, confie à son mari Gabriel que sa fille a subi des attouchements dans les toilettes. L'agresseur a été simplement invité à faire un dessin d'excuses. La directrice a exigé que la victime dise "merci" pour ces excuses. Cette réaction a été perçue comme une injustice majeure par les parents, qui dénoncent une impunité favorisée par la direction de l'école du Thier-à-Liège.