Agression violente à Bredene : un chauffeur de De Lijn agressé, arrêt de travail spontané sur la côte

Un chauffeur de bus de la société De Lijn a été victime d'une agression physique grave à Bredene, provoquant une grève spontanée des conducteurs sur la côte belge en signe de solidarité et de protestation.

Une agression violente a eu lieu à Bredene , où un chauffeur de la société de transport public De Lijn a été victime d'un coup de tête asséné par un passager en colère. L'incident s'est déroulé aux alentours de 16 heures dans la Schoollaan, lorsqu'une altercation initiale entre le conducteur de la ligne 4 et deux voyageurs a dégénéré. Un troisième individu est intervenu brutalement, portant un coup violent au visage du chauffeur.

Selon les déclarations de Jens Van Herp, porte-parole de De Lijn, le conducteur souffre d'une fracture du nez et d'une commotion cérébrale. Cette agression a provoqué une onde de choc au sein du personnel, menant à un arrêt de travail spontané sur l'ensemble de la côte belge. En signe de solidarité, les syndicats ont immédiatement appelé à la cessation des activités pour la soirée. Bjorn Seynaeve, représentant du syndicat ACLVB, a fermement souligné que les chauffeurs ne sont pas des sacs de frappe et que le respect des règles à bord est impératif pour la sécurité de tous. Bien que les syndicats soient conscients des désagréments causés aux usagers, cette action collective vise à envoyer un signal fort contre la violence gratuite subie par les travailleurs du secteur public. Stan Reusen, du syndicat socialiste ACOD, a confirmé que cette grève est limitée à la soirée et qu'aucun blocage prolongé n'est prévu, afin de ne pas pénaliser davantage les citoyens innocents par les agissements d'un seul individu. L'entreprise De Lijn a exprimé son indignation totale face à cet acte inacceptable. La direction a annoncé qu'elle transmettrait les images de vidéosurveillance capturées à bord du véhicule aux forces de l'ordre afin d'identifier formellement l'agresseur et de garantir que cet acte ne reste pas impuni. La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun est une priorité absolue pour la direction, qui considère le réseau comme l'épine dorsale de la mobilité quotidienne. De son côté, la zone de police de Bredene/De Haan a confirmé l'ouverture d'une enquête officielle. Le porte-parole de la police, Stijn Biebauw, a précisé que les circonstances exactes de l'altercation restent encore à établir précisément, tout en assurant que le dossier est traité avec le sérieux requis. Cette affaire relance le débat sur la protection des travailleurs du transport et sur les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité à bord des véhicules publics face à une montée préoccupante des incivilités





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