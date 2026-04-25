Agression violente en prison : les agents pénitentiaires en colère

Une agente pénitentiaire et son collègue ont été agressés par un détenu à la prison de Namur, déclenchant un mouvement de protestation des agents qui dénoncent le manque de moyens et de sécurité dans les prisons belges.

Une nouvelle agression violente a secoué le système pénitentiaire belge, survenant à la prison de Namur , quelques heures seulement après un incident similaire rapporté à Mons.

Hier soir, vers 17 heures, une agente pénitentiaire a été victime d'une attaque brutale lors de sa tournée quotidienne de collecte des déchets. Le détenu responsable a réussi à attirer la gardienne au fond de sa cellule, où il l'a assaillie avec un fragment de carrelage délogé du mur. L'agression a été particulièrement sauvage, avec de multiples coups portés à la tête, aux bras et aux mains de la victime.

Un second agent pénitentiaire, intervenant pour porter secours à sa collègue, a également été blessé dans la mêlée. Le détenu a finalement été maîtrisé et placé en cellule d'isolement. Il s'agit d'un individu hébergé dans la section psychiatrique de l'établissement namurois, ce qui soulève des questions sur la gestion des détenus présentant des troubles mentaux et la sécurité des personnels pénitentiaires.

Cette agression a provoqué une vive émotion et une réaction immédiate de la part des agents pénitentiaires de la prison de Namur. En signe de protestation et de solidarité avec leurs collègues blessés, ils ont décidé d'assurer un service minimum aujourd'hui. Cela se traduit par la suspension des visites, l'annulation des activités pour les détenus et la restriction de l'accès à la cour de promenade.

Parallèlement, une mobilisation est prévue à 13h30 devant les portes de la prison, permettant aux agents de manifester leur soutien et d'exprimer leur mécontentement face à une situation qu'ils jugent intenable. Les revendications des agents sont claires : ils dénoncent le manque de moyens alloués au système pénitentiaire, notamment en termes de personnel, d'infrastructures et de formations. Ils estiment que les conditions de travail sont devenues dangereuses et que le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour y remédier.

Xavier Crefcoeur, délégué syndical CSC, a exprimé son indignation : « On incarcère les gens après 6 mois mais on n’a pas la place. On n’a pas la place, on n’a pas les agents, on n’a pas les infrastructures, on n’a pas les formations. Maintenant, c’est au gouvernement à réagir car il y en a marre.

À part nous taper dessus, enlever tous les rares avantages qu’on a encore dans les prisons… Il n’y a plus personne qui veut travailler dans les prisons ». La situation dans les prisons belges est de plus en plus préoccupante. Le surpeuplement, le manque de personnel qualifié et le manque de ressources financières créent un environnement propice à la violence et à l'insécurité, tant pour les détenus que pour les agents pénitentiaires.

Les incidents récents à Mons et Namur ne sont que la manifestation d'un problème plus profond, qui nécessite une réponse globale et ambitieuse de la part des autorités. Les agents pénitentiaires demandent une véritable réforme du système pénitentiaire, avec un investissement massif dans les infrastructures, le recrutement de personnel supplémentaire et la mise en place de programmes de formation adaptés.

Ils souhaitent également une meilleure prise en charge des détenus souffrant de troubles mentaux, afin de prévenir les agressions et de garantir la sécurité de tous. La mobilisation prévue devant la prison de Namur est un appel à l'action, un cri de détresse lancé par des agents qui se sentent abandonnés et dépassés par les événements.

Il est impératif que le gouvernement écoute leurs revendications et prenne les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail et la sécurité dans les prisons belges. L'avenir du système pénitentiaire et la sécurité de tous dépendent de la réponse qui sera apportée à cette crise





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