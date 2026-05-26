AI-verscherpte beelden op sociale media: unreliable for identification

The news text discusses the unreliability of AI-enhanced images circulating on social media, particularly in cases where the original images are blurry or anonymized. It highlights the potential for AI to create false details or reconstruct missing features, leading to inaccurate identification and conclusions.

Beelden op sociale media van het incident op de kusttram in De Haan zijn niet altijd betrouwbaar. Sommige zijn 'scherper' gemaakt met behulp van artificiële intelligentie, maar kloppen dus niet.

Foto's scherper maken om daders te kunnen identificeren, gebeurt wel vaker, maar AI gaat dan verzinnen. Bij een ticketcontrole op de kusttram afgelopen zondag in De Haan konden 4 mensen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Er ontstond een vechtpartij waarbij 7 medewerkers van De Lijn gewond raakten, ook 2 politiemensen liepen verwondingen op. Op sociale media circuleren al snel beelden van het incident.

De beeldkwaliteit laat niet toe om duidelijke gezichten van de verdachten te zien. Nieuwsmedia verspreiden de beelden met geanonimiseerde gezichten, we zien een wazig vlak voor het gezicht van de betrokkenen. Diert er ook een scherper beeld op, waar je het gezicht van een van de verdachten heel duidelijk lijkt te zien. Het Facebookbericht lokte al meer dan 200 verontwaardigde reacties uit.

Het stilstaand beeld lijkt te komen uit de video die al online circuleerde. Hoe kan het dat we nu dan wél een duidelijk gezicht zien? Er werd via AI geprobeerd om de gezichten meer herkenbaar te maken, maar dat leidt tot een onbetrouwbaar resultaat. Artificiële intelligentie weet evenmin hoe de echte verdachte eruitziet en dus verzint de software zelf gezichtskenmerken.

Een wazig beeld wordt scherper, maar we zien een gezicht dat niet zal overeenkomen met de werkelijkheid. De afbeelding wordt door OpenAI herkend als AI. De tool controleert of een afbeelding herkomstsignalen bevat die wijzen op afbeeldingen die zijn gegenereerd door tools van OpenAI Het is niet de eerste keer dat AI-verscherpte beelden online circuleren om betrokkenen bij verschillende incidenten op te sporen.

Eerder deze maand verscheen een video online waar de 14-jarige Maro gewelddadig werd aangevallen door een groep leeftijdsgenoten. De video van het incident circuleerde online, opnieuw werden er ook doorbeelden verspreid om de minderjarige daders op te sporen. Een van de Facebookberichten die het AI-beeld deelde, werd meer dan 600 keer gedeeld. Het gezicht op de originele, wazige beelden toont de enige gezichtskenmerken waar we met voldoende zekerheid van kunnen uitgaan.

AI-verscherpte beelden kunnen details toevoegen of reconstrueren die niet noodzakelijk overeenkomen met de werkelijkheid en zijn daarom niet betrouwbaar voor identificatie. De AI-beelden kunnen zo ook leiden tot foutieve identificaties of conclusies. Online circuleert een beeld van het incident op de kusttram in De Haan, waar we een van de verdachten heel duidelijk lijken te zien. Maar het is een stilstaand beeld uit een video waar we de gezichten slechts wazig kunnen zien.

Dat stilstaand beeld werd dan verscherpt met AI. Een wazig of geanonimiseerd beeld dat wordt gescherpt met AI zal leiden tot een foute weergave van de werkelijkheid omdat AI ontbrekende details zelf reconstrueert, waardoor er informatie wordt toegevoegd die niet zal overeenkomen met de werkelijkheid.

Dat het beeld dan ook een betrouwbare weergave is van de verdachte van het incident, beoordelen we dan ook alsDeze factcheck werd geschreven op basis van de informatie die beschikbaar is op het tijdstip van publicatie. Wil je weten hoe we te werk gaan bij het factchecken? Dat lees je inGoogle heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Image Manipulation Fact-Checking Social Media Incident Identification

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Extrema Outdoor: Franky Rizardo op district 5 en Pegassi op district 2Franky Rizardo vertelt over zijn opwinding om op het gigantisch outdoor-dansfestival Extrema Outdoor te spelen,net als Pegassi die stemt op district 2

Read more »

Paus Leo XIV's eerste encycliek over de bescherming van de mens in het tijdperk van artificiële intelligentiePaus Leo XIV heeft zijn eerste encycliek gepresenteerd, waarin hij de impact van artificiële intelligentie (AI) op de samenleving bespreekt en richtlijnen geeft voor het behoud van menselijkheid in het tijdperk van AI. De encycliek is een belangrijk document van de paus en heeft mogelijk grote invloed op de Kerk en de samenleving.

Read more »

Marathon d'identification d'animaux domestiquesLa police et la SPA La Louvière mettent en place un marathon d'identification des animaux domestiques pour sensibiliser les propriétaires à identifier leur animal et améliorer les chances de réintroduction dans la communauté

Read more »

LIVE Ebola-epidemie breidt uit: nieuwe besmettingen in Oeganda, 100 ton noodhulp vertrekt in LuikLIVE In het noordoosten van Congo is een ebola-epidemie uitgebroken. Volg het nieuws op de voet in deze liveblog.

Read more »

Dries Van Langenhove veroordeeld tot geldboete voor controversiële KU Leuven-lezingDe correctionele rechtbank van Leuven heeft Dries Van Langenhove veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro voor een controversiële lezing aan de KU Leuven, waarin hij zijn visie op de wereld en de politiek uiteenzette. Van Langenhove is schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat op basis van nationaliteit of etnische afkomst en aan het verspreiden van denkbeelden gebaseerd op rassensuperioriteit of rassenhaat.

Read more »

Twee voortvluchtige verdachten van geweld op kusttram gevat, nog 1 verdachte spoorloosDe politie heeft 2 verdachten van het geweld op de kusttram in De Haan opgepakt. Ze zijn aangehouden, samen met de verdachte die gisteren al werd gearresteerd. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Een vierde verdachte is nog spoorloos.

Read more »