Aidants proches : Frank Vandenbroucke exclut un statut distinct en Belgique

Frank Vandenbroucke exclut un statut distinct pour les aidants proches en Belgique et annonce un renforcement du soutien, malgré l'inquiétude des députés.

Le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, a maintenu sa position mardi en commission de la Chambre. Il a indiqué qu'il ne créera pas de statut distinct pour les aidants proches, tout en affirmant que le soutien à ces personnes sera renforcé. Sa déclaration répond aux inquiétudes exprimées par plusieurs députés, alors que le gouvernement fédéral est en pleine négociation budgétaire.

La limitation dans le temps des allocations de chômage a placé dans l'incertitude de nombreuses personnes qui soignent un proche malade ou en situation de handicap. Le débat porte donc sur le sort de ces travailleurs au moment où leurs droits au chômage arrivent à échéance.

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Fin de la solution intermédiaire pour les allocations de chômage

La solution intermédiaire mise en place au mois de février permettait aux aidants proches de rester au chômage jusqu'à 12 mois de plus, à condition de fournir une attestation d'aidant proche. Cette mesure constituait une réponse temporaire à la limitation des allocations.

Parallèlement, les congés dont bénéficient les travailleurs aidant proches ont été assouplis et un plan fédéral de soutien a été élaboré. C'est la fin de la solution intermédiaire qui inquiète aujourd'hui plusieurs parlementaires, car elle touche directement le revenu de ces personnes.

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Positions contrastées des députés et de la majorité

Frank Vandenbroucke a répondu aux questions d'Anne Pirson (Les Engagés), Sarah Schlitz (Ecolo-Groen), Ellen Samyn (VB), Nahima Lanjri (CD&V), Julie Taton (MR), Caroline Désir (PS) et François De Smet (DéFI). Il a rappelé qu'il ne souhaitait pas instaurer un statut spécifique, mais qu'il entendait renforcer les mesures existantes.

Sarah Schlitz, d'Ecolo-Groen, a dénoncé l'absence de toute volonté de donner un statut à ces personnes. Elle a estimé que celles-ci se retrouvaient dans une situation préoccupante, sans aucun revenu ni statut à partir du 1er mars.

Caroline Désir, du PS, a qualifié la décision d'énième renoncement après les visites domiciliaires. Elle a souligné l'absence de piste concrète concernant un statut ou un revenu pour les aidants proches.

Même au sein de la majorité, certaines élues ont exprimé des réserves. Julie Taton, du MR, a déclaré qu'un véritable soutien financier serait préférable. De son côté, Nahima Lanjri, du CD&V, a indiqué que les pistes actuellement sur la table permettent d'améliorer la situation de 95 % des aidants proches. Elle a toutefois reconnu que des solutions devraient être envisagées pour les autres, et a suggéré une indemnité ou une allocation pour ce petit groupe particulièrement restreint.

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Conséquences pour les aidants proches et prochaines étapes

Pour les aidants proches concernés, la suppression de la solution intermédiaire signifie une perte de revenu et de protection à partir du 1er mars. Les règles flamandes offrent déjà un cadre de soutien plus développé que dans la partie francophone du pays, ce qui accentue les différences entre régions.

La question reste désormais liée aux négociations budgétaires du gouvernement fédéral. Les discussions sur un éventuel dispositif complémentaire pour les personnes qui ne sont pas couvertes par les pistes actuelles devront donc être menées dans ce cadre budgétaire.