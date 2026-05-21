Air France et Airbus condamnés à la peine maximale d'amende pour la catastrophe menée à bout de string

La justice française a condamné Air France et Airbus à la peine maximale d'amende pour la catastrophe aérienne survolant l'Atlantique en 2009. La compagnie aérienne a été décrite comme ayant mené à bout de chaîne la bataille, tandis que Airbus a été reproché de sous-estimer les problèmes des sondes qui ont conduit à la catastrophe

Le transporteur Air France a été déclaré coupable de ne pas avoir mis en œuvre une formation des pilotes adaptée aux situations de givrage des sondes Pitot, qui mesurent à l’extérieur de l’avion la vitesse de l’appareil, ni procédé à une information suffisante des équipages, ce que la compagnie a toujours démenti.

Quant à Airbus, la justice lui reproche d’avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes anémométriques et de n’avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires pour en informer d’urgence les compagnies aériennes qui en étaient équipées, ce que le constructeur conteste également





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