Airbnb relève ses prévisions de chiffre d'affaires, portée par la génération Z

Airbnb relève pour la troisième fois en 2025 ses prévisions annuelles après une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires au dernier trimestre, portée par la génération Z.

Airbnb a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la troisième fois cette année, à la suite d'une forte demande en hébergements au cours du dernier trimestre. La plateforme de location de logements, dirigée par son CEO Brian Chesky, enregistre un net regain d'activité porté notamment par la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2012.

Entre début juillet et fin septembre, le chiffre d'affaires d'Airbnb a progressé de 19 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 4,9 milliards de dollars. Cette performance constitue le point de départ d'une nouvelle révision des objectifs annuels de l'entreprise.

Also read Condamnations dans la tentative d'attaque du centre fort de Bruxelles

Une croissance tirée par les nouveaux utilisateurs

Airbnb s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires bien supérieure à 15 % sur l'ensemble de l'année. En août, la société tablait encore sur une progression d'au moins environ 15 %, ce qui marque une amélioration nette de ses perspectives en l'espace de quelques semaines.

Selon Brian Chesky, les membres de la génération Z réservent ces derniers temps beaucoup plus de nuitées sur la plateforme. Le CEO affirme qu'ils représentent près de la moitié des nouveaux utilisateurs d'Airbnb, un signal que la société juge déterminant pour la suite de son développement.

Advertisement

Les prévisions concernant la marge bénéficiaire ont également été légèrement revues à la hausse. Cette évolution indique que la progression des réservations se traduit aussi sur la rentabilité, même si l'entreprise n'a pas détaillé l'ampleur exacte de ce relèvement dans les éléments disponibles.

Un retour en force après les années de la pandémie

Brian Chesky décrit ces excellentes perspectives comme un retour en force pour Airbnb. Le dirigeant replace ce rebond dans un contexte plus large, celui d'une croissance qui avait perdu de son élan au cours des années ayant suivi la pandémie de Covid-19.

Selon les éléments rapportés, les consommateurs américains ont modifié leurs habitudes de voyage après la crise sanitaire, ce qui a pesé sur le rythme de progression du chiffre d'affaires de la plateforme. La reprise actuelle marque donc une inversion de cette tendance après plusieurs années de croissance plus modérée.

Le CEO, qui a cofondé Airbnb il y a près de vingt ans, avait pourtant reconnu en août qu'il n'était pas satisfait du rythme de croissance de la société. Les nouvelles prévisions montrent que cette situation a évolué depuis, au moins sur le plan des résultats trimestriels et des objectifs annuels.

Advertisement

Des perspectives annuelles à surveiller pour les voyageurs

Pour les voyageurs et les hôtes, la reprise de la demande en hébergements se traduit par un marché plus dynamique sur la plateforme. La hausse des nuitées réservées par la génération Z montre que de nouveaux profils d'utilisateurs s'ajoutent à la base existante d'Airbnb.

Les investisseurs disposeront des prochains chiffres trimestriels pour vérifier si la croissance annoncée pour l'ensemble de l'année se confirme. Les données publiées par Airbnb permettront de mesurer l'écart entre les prévisions actuelles et les résultats réels, ainsi que l'évolution de la marge bénéficiaire.