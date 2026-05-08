Ajay Mitchell, sophomore NBA player, shines in Game 2 against Lakers

Ajay Mitchell, a sophomore NBA player, has been making a name for himself in the league, despite a modest contract. After a learning season, he exploded this year, finishing fifth in the Sixth Man of the Year award, recognizing the best reserve player of the regular season. Mitchell has already been a champion since his rookie season, having discovered the playoffs last year. He is often a starter and continues to rise in power. In the first round against the Suns, Mitchell missed the first game due to injury before showing his flaws in shooting. However, he raised the bar in Game 1 against the Lakers with 18 points. This night, he crossed a new milestone. Mitchell usually relies on his MVP Shai Gilgeous-Alexander to get out of difficult situations. However, in Game 2 against the Lakers despite the absence of Luka Doncic, Mitchell took over with impressive control. Mitchell scored 20 points on 7/12 shooting, perfectly leading the Thunder attack, slowing down the tempo in critical moments and accelerating when needed, with remarkable precision. Defensively, he set an example for his teammates, undoubtedly the best match of his young career in the playoffs. Mitchell said after the match, 'I'm just trying to be aggressive and make the right choices. It's great to see where I am today, even if I know I can still do better.' Another revealing statistic before the series and the playoffs: OKC has a record of 20 wins and one loss when Mitchell is the starter.

Sophomore, Ajay Mitchell ne touche encore 'que' trois millions de dollars par an – un contrat modeste en NBA qui en fait l’un des meilleurs de la ligue -, mais il agit déjà comme un véritable patron.

Après une première saison d’apprentissage, le Belge a explosé cette année, au point de terminer cinquième du classement du Sixième Homme de l’année, récompensant le meilleur remplaçant de la saison régulière. Déjà champion dès sa saison rookie après avoir découvert les Play-offs l’an dernier, Mitchell possède aujourd’hui un tout autre statut. Souvent titulaire, il ne cesse de monter en puissance.

Après un premier tour expéditif face aux Suns (4-0), durant lequel il avait manqué le premier match sur blessure avant de se montrer maladroit au tir, le Belge avait déjà haussé le ton lors du Game 1 contre les Lakers avec 18 points. Mais cette nuit, il a franchi un nouveau cap. Habituellement, OKC s’en remet à son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour sortir des situations compliquées.

Lors du Game 2, face à des Lakers accrocheurs malgré l’absence de Luka Doncic, toujours blessé, le Canadien a toutefois été limité par les fautes et contraint de passer davantage de temps sur le banc. Mitchell a alors pris le relais avec une maîtrise impressionnante. Auteur de 20 points à 7/12 au tir, le natif d’Ans a parfaitement dirigé l’attaque du Thunder, ralentissant le tempo dans les moments chauds puis accélérant quand il le fallait, avec une justesse remarquable.

Défensivement aussi, il a montré l’exemple à ses partenaires, signant sans doute le match le plus abouti de sa jeune carrière en Play-offs.

'J’essaie simplement d’être agressif et de faire les bons choix. C’est bien de voir où j’en suis aujourd’hui, même si je sais que je peux encore faire mieux', a déclaré Mitchell après la rencontre. Autre statistique révélatrice avant la suite de la série et des Play-offs : OKC affiche un bilan de 20 victoires pour une seule défaite lorsque le Belge est titulaire





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