Alban, un jeune diplômé en Belgique, bloque pour travailler comme indépendant

Un jeune diplômé formé en Belgique, Alban, vit en Belgique depuis 2009 et a obtenu son diplôme après cinq années d'études. Cependant, il ne peut pas travailler comme indépendant car il ne dispose pas de la libre circulation des travailleurs. Il doit obtenir un statut d'indépendant, mais les procédures sont longues et peu transparentes. Malgré plusieurs relances, Alban est bloqué et dénonce les difficultés administratives. Il a finalement obtenu un titre de séjour de type B, qui ne le contraint plus à passer par la carte professionnelle.

Notre alerteur n'ayant pas souhaité rendre son prénom public, nous l'appellerons Alban . Originaire du Kosovo, il vit en Belgique depuis 2009. Après cinq années d'études, il obtient son diplôme et décroche rapidement un stage de deux mois, une étape indispensable pour valider définitivement son parcours.

Mais au moment d'entamer les démarches administratives, tout se complique. En tant que ressortissant d'un pays hors Union européenne, le jeune homme de 25 ans ne bénéficie pas de la libre circulation des travailleurs. Il dispose d'un titre de séjour de type A, renouvelable chaque année dans le cadre de ses études.

Toutefois, pour effectuer son stage, Alban doit obtenir un statut d'indépendant.

'Tout ressortissant étranger qui souhaite exercer une activité indépendante en Belgique doit disposer d'une carte professionnelle', rappelle Dominique Ernould, porte-parole de l'Office des étrangers. Alban introduit alors une demande auprès de Bruxelles Économie Emploi, le service régional compétent. Une première réponse tombe : refus, pour documents manquants. Il complète son dossier et renvoie les pièces demandées.

Mais la décision reste négative. Motif officiel : 'Les éléments évoqués ne démontrent pas à suffisance que la demande correspond aux conditions d'octroi de la carte professionnelle'. Malgré plusieurs relances, rien n'avance. Alban dénonce des procédures longues et peu transparentes : 'Ce n'est pas normal qu'un jeune diplômé formé en Belgique se voie bloquer l'accès au travail pour des raisons purement administratives.

Je veux juste travailler pour vivre et avancer. En attendant, je suis bloqué'. Ce que dit la loi Du côté de l'Office des étrangers, les règles sont claires. Pour travailler comme indépendant, une carte professionnelle est obligatoire.

Une autre option existe : le statut de salarié.

'Pour travailler comme salarié, une autorisation doit être demandée auprès de la Région compétente. Cette demande fait également office de titre de séjour et doit être introduite par l'employeur', précise Dominique Ernould. Pour Céline Verbrouck, avocate spécialisée en droit des étrangers, ce refus n'est pas surprenant. Obtenir un statut d'indépendant implique de prouver la viabilité économique du projet.

'Il faut présenter un business plan solide, avec des perspectives de revenus concrètes. Dans ce cas précis, il est difficile pour un jeune diplômé de prouver une activité rentable', explique-t-elle. Elle pointe également la lenteur des procédures : 'Les délais sont assez longs. Cela prend généralement autour de six mois'.

Selon elle, une solution plus adaptée existe : le permis unique ou titre de séjour de type B. Ce dispositif combine autorisation de travail et titre de séjour.

'C'est un titre de séjour illimité. Contrairement à la carte professionnelle, il est introduit par l'employeur : ici, le cabinet d'architecture'. Le dénouement qu'il n'espérait plus Alors que la situation semblait dans l'impasse, un retournement se produit au moment même de notre enquête. En parallèle de ses démarches, Alban avait introduit une demande auprès de l'Office des étrangers.

Cette fois, la réponse est positive. Il obtient un titre de séjour de type B, qui ne le contraint plus à passer par la carte professionnelle.

'Parfois, le hasard fait bien les choses. J'ai reçu ce matin une réponse favorable concernant mon dossier', nous écrit-il





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