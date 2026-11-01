Alcaraz remporte le trophée Erste Bank Open de Vienne face à Alex de Minaur

Carlos Alcaraz domine Alex de Minaur en finale à Vienne, décrochant son deuxième titre depuis son retour fin août et renforçant sa position pour les Masters.

À Vienne, en Autriche, le septuple lauréat en Grand Chelem Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de tennis ATP 500 Erste Bank Open en battant l'Australien Alex de Minaur en finale le dimanche 1er novembre 2026. Cette victoire marque le deuxième titre de l'Espagnol depuis sa reprise d'activité à la fin du mois d'août, interrompue par une blessure au poignet droit pendant quatre mois et demi.

Une domination totale en deux sets

Alcaraz a montré une supériorité nette dès le début de la rencontre. Dans la première manche, il a rapidement pris l'avantage en menant 4-0. Il a réussi à prendre le service de son adversaire australien à deux reprises, démontrant une efficacité redoutable sur le service adverse. Il a conclu ce premier set 6-1 en seulement 36 minutes de jeu, profitant d'un nouveau break pour sceller cette partie rapidement.

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La seconde manche s'est révélée être un combat beaucoup plus intense et accroché. Néanmoins, Alcaraz a su saisir sa première balle de fin de set. Ce moment décisif est arrivé sur le service d'Alex de Minaur. L'Espagnol a clôturé le match en une heure et vingt-sept minutes au total, avec un coup droit gagnant qui a accroché la ligne de fond de court, confirmant sa maîtrise technique.

Un retour en forme fulgurant

Ce titre intervient dans un contexte de retour spectaculaire. Après avoir remporté l'Open d'Australie et le tournoi de Doha en début de saison, Alcaraz avait été contraint à l'abandon entre la mi-avril et la fin août en raison de sa blessure au poignet. Depuis sa réapparition à l'US Open, il affiche un bilan excellent avec quinze victoires sur dix-sept matches disputés, incluant un succès en Laver Cup.

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Son parcours récent inclut un quart de finale perdu face à l'Américain Ben Shelton à New York, ainsi qu'un titre remporté à Tokyo début octobre. Après une première déception lors des seizièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, où il a été battu par le Belge Zizou Bergs, Alcaraz a retrouvé son niveau optimal cette semaine à Vienne.

Confiance et objectif Masters

Avec cinq victoires sans perdre le moindre set sur cette tournée européenne, l'Espagnol arrive à Paris pour le dernier Masters 1000 de la saison avec une confiance à toute épreuve. Cette forme ascendante se projette directement vers le Masters de fin d'année qui se déroulera à Turin. Il cherche à effacer les souvenirs de la saison précédente où il s'était arrêté au deuxième tour à Paris contre Cameron Norrie et avait échoué en finale du Masters face à Jannik Sinner.

La course au Masters de fin d'année voit également Alex de Minaur réaliser la meilleure opération de la semaine. En se hissant à la neuvième place du classement, juste avant le Masters 1000 de Paris, il se qualifie pour la première fois de sa carrière pour le tournoi des huit meilleurs joueurs. Cette situation est rendue possible par la blessure de Jannik Sinner, qui met un terme prématuré à sa saison.

Changement de pouvoir mondial

La saison de Jannik Sinner s'est achevée après son sacre à Wimbledon en juillet, en raison d'une tendinopathie du genou droit et d'une inflammation autour de la bandelette ilio-tibiale. Ce forfait précoce laisse la place à l'Allemand Alexander Zverev pour le trône de numéro un mondial à partir du lundi suivant. Zverev, lauréat de Roland-Garros et de l'US Open cette année, profite de ce reclassement.

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Parallèlement, la fin de carrière de Stan Wawrinka a marqué la fin d'une époque. À quarante et un ans, le Vaudois, triple lauréat en Grand Chelem, a disputé son dernier match à Bâle mardi. Battu au premier tour de l'ATP 500 par le Tchèque Jiri Lehecka, il quitte le circuit avec seize titres à son palmarès majeur, salué par ses pairs et ses fans.