Aldi expérimente la tactique de ristourne sans prix pour éviter la concurrence

Amazon développe le commerce en direct, les jeux vidéo français s'adaptent à la clientèle de Fortnite et les hiboux s'adaptent aux tracas du confinement. Voici comment les entreprises de toutes tailles s'adaptent aux changements de la vie numérique pendant la pandémie de COVID-19.

Sur certains folders d'Aldi, on peut maintenant y voir des promotions sans prix, seuls certains produits sont floutés. Notamment pour le frais, un rayon stratégique pour lequel les clients vont en magasin plusieurs fois par semaine.

L'enseigne veut prévention les consommateurs sans informer ses rivaux. Aldi était la seule à diffuser un folder en ligne une semaine à l'avance. Les autres le font quelques jours avant la promotion. Ce qui se passait jusqu'ici, les concurrents allaient voir les prix et avaient une semaine pour anticiper. Aldi veut l'éviter en floutant les réductions »





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