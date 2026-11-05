Alerte à la bombe sur le vol Dublin-Rome : déroutement d'urgence d'Aer Lingus

Un Airbus A320 d'Aer Lingus reliant Dublin à Rome a été dérouté vers la base aérienne d'Évreux suite à une alerte à la bombe. La situation est suivie en temps réel par Matignon.

Un appareil de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, assurant la liaison entre Dublin et Rome, a fait l'objet d'un déroutement d'urgence le jeudi 5 novembre. L'Airbus A320 a atterri sur la base aérienne d'Évreux, en Normandie, après qu'une alerte à la bombe a été signalée à bord pendant le vol. Les autorités françaises ont confirmé cet incident majeur dans une communication officielle.

Déroulement du vol et interception

Le vol de la compagnie Aer Lingus a décollé de Dublin à 6h25 ce matin-là, à destination de la capitale italienne. Selon les données de suivi aérien FlightRadar24, l'appareil se trouvait alors au-dessus du département de l'Essonne, au sud de Paris. Il a brusquement modifié sa trajectoire et effectué un demi-tour pour revenir vers le nord de la France.

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L'avion a ensuite réalisé plusieurs tours dans les airs avant de remonter et de se diriger vers la base militaire normande. Vers 9h45, le vol est devenu le trajet le plus suivi sur la plateforme de surveillance en ligne, attirant l'attention de plusieurs milliers d'internautes observant sa progression en direct.

Réaction de l'État français

Le Premier ministre français a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel. Les services de Matignon ont indiqué que l'appareil avait été dérouté vers cette installation militaire et que la situation était suivie en temps réel. Cette intervention rapide des autorités françaises montre la rigueur appliquée face à ce type de menace sur le sol national.

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Les détails exacts concernant la nature de la menace et les circonstances spécifiques qui ont conduit à cette décision restent encore à préciser par les enquêteurs. Aucune information n'a été communiquée sur les conséquences immédiates pour les passagers et l'équipage à ce stade de l'enquête.

Contexte régional et inquiétudes

Ce dérapage survient dans un contexte où la sécurité aérienne européenne est particulièrement vigilante. Mardi, une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient déjà été visés par des alertes à la bombe. Ces fausses alertes se sont finalement révélées non fondées, selon les autorités des pays concernés.

À ce jour, les services gouvernementaux n'ont pas précisé si l'alerte visant le vol Dublin-Rome était liée à cette série récente d'incidents. Les enquêteurs mènent actuellement des investigations pour déterminer si ces événements sont isolés ou coordonnés, afin d'assurer la sécurité des futurs voyageurs.