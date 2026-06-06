Alerte Ebola : Les CDC mettent en garde contre une flambée majeure en RDC

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains alertent sur le risque d'une épidémie d'Ebola de grande ampleur en République démocratique du Congo, comparable à celle de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest. Un rapport souligne l'urgence d'une réponse sanitaire robuste pour contenir la propagation du virus Bundibugyo, variant rare pour lequel aucun vaccin ni traitement homologué n'existe.

Les autorités sanitaires américaines tirent la sonnette d'alarme concernant le risque d'une flambée majeure d' Ebola en République démocratique du Congo ( RDC ). Sans une intervention rapide et robuste, l' épidémie en cours pourrait atteindre une ampleur comparable à celle de l' épidémie record en Afrique de l'Ouest qui a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016.

Jason Asher, directeur du département de prévision et d'analyse des épidémies aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a déclaré lors d'un point presse qu'il est urgent de prendre des mesures pour ralentir la propagation et éviter que l'épidémie n'atteigne une ampleur équivalente, voire supérieure, à celle de l'époque. Les modélisations présentées dans un rapport des CDC indiquent qu'en l'absence d'interventions sanitaires fortes, un scénario catastrophique est possible.

Ces modèles sont conçus pour guider l'action et non pour provoquer la panique, a-t-il précisé. Satish Pillai, responsable de la réponse des CDC, a rappelé que le nombre total de personnes infectées et nécessitant un isolement reste incertain, mais estime que les pourcentages réels se situent probablement dans la fourchette basse des scénarios.

Malgré cela, les auteurs du rapport appellent à se préparer au pire et à mobiliser une réponse sanitaire d'une intensité similaire à celle déployée il y a plus de dix ans en Afrique de l'Ouest. L'épidémie actuelle en RDC implique le variant Bundibugyo du virus, plus rare, et a été officiellement déclarée le 15 mai dans le nord-est du pays. Les autorités soupçonnent que le virus circulait de manière non détectée depuis un certain temps.

Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 381 cas ont été confirmés en RDC, entraînant 64 décès, tandis que de l'autre côté de la frontière en Ouganda, 16 cas ont été confirmés avec un décès. Sept patients ont guéri en RDC et deux en Ouganda. La maladie Ebola, qui se transmet par des contacts étroits et les fluides corporels, a causé plus de 15 000 décès en Afrique au cours des 50 dernières années.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement homologué contre la souche Bundibugyo spécifique, ce qui ajoute une couche de complexité et d'inquiétude à la gestion de cette crise sanitaire





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