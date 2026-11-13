Alerte El Niño : Vagues géantes et inondations menacent la Californie

Le phénomène El Niño intense provoque des vagues de 9 mètres en Californie. Inondations et dégâts côtiers attendus face à la montée des eaux et aux tempêtes hivernales.

Une situation météorologique critique sévit actuellement le long des côtes californiennes, avec des prévisions de vagues atteignant neuf mètres de hauteur. Ces conditions extrêmes affectent spécifiquement la région de San Francisco au nord et les chaînes montagneuses côtières de Big Sur, des zones très fréquentées par le tourisme. Ce phénomène violent est directement attribué à la phase actuelle d' El Niño, qui intensifie considérablement la houle marine et augmente les risques pour les infrastructures littorales existantes.

Mécanisme des inondations côtières prévues

Les services météorologiques américains (NWS) ont émis des avertissements précis concernant l'impact imminent de cette houle violente sur les zones basses. Les experts alertent sur le fait que de grandes vagues déferlantes remonteront les plages et passeront par-dessus les digues. Cette infiltration massive d'eau menace d'inonder les infrastructures adjacentes situées en zone basse, créant des risques immédiats pour la sécurité publique et les biens immobiliers riverains de l'océan Pacifique.

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Précipitations et courants dangereux à Los Angeles

La détérioration des conditions météorologiques s'étend également vers le sud, avec une zone autour de Los Angeles touchée par des pluies intenses. Ces précipitations ont débuté vendredi et doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à samedi, aggravant la saturation des sols. Parallèlement, une forte houle doit engendrer de grosses vagues et des courants dangereux pour les baigneurs et les surfeurs, rendant la plage particulièrement risquée pour toute activité nautique dans cette région métropolitaine dense.

Conséquences visibles à Long Beach

Les dégâts causés par des tempêtes précédentes sont encore visibles à Long Beach, où des vagues spectaculaires ont récemment déferlé sur le front de mer. Ces puissantes vagues ont détruit les infrastructures du littoral et inondé tout un quartier résidentiel. Plusieurs maisons situées près de la côte se retrouvent désormais au bord de l'effondrement en raison de l'érosion avancée et des infiltrations d'eau répétées, soulignant la vulnérabilité critique de ces habitations face aux éléments.

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Intensité record du phénomène El Niño

Les scientifiques observent que El Niño est particulièrement puissant cette année et s'attendent à ce qu'il atteigne une intensité record cet hiver. Ce phénomène récurrent réchauffe les eaux de surface plus chaudes dans le Pacifique équatorial, ce qui perturbe les équilibres climatiques globaux. Cette montée des températures océaniques provoque des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale, amplifiant les événements météorologiques extrêmes sur les côtes ouest-américaines.

Amplification du niveau de la mer

Le réchauffement des eaux associé à ce phénomène fait grimper le niveau de la mer d'une trentaine de centimètres. Cette élévation significative du niveau marin facilite donc les inondations et les dégâts lors de fortes houles, rendant les digues et les barrières anti-tempête moins efficaces. Cette combinaison de facteurs accroît considérablement la fréquence et la gravité des débordements d'eau douce et salée sur les territoires côtiers de Californie durant la saison hivernale.