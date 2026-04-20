Alerte en Europe : sabotage de nourriture pour bébés à la mort-aux-rats

Une enquête est en cours en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie suite à la découverte de pots de nourriture pour bébés contaminés à la mort-aux-rats, poussant le fabricant HiPP à un rappel urgent.

Une série d'actes criminels ciblant des produits alimentaires pour nourrissons a suscité une vive inquiétude au sein de plusieurs pays européens, notamment l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie. Jusqu'à présent, cinq pots de nourriture pour bébés, intentionnellement contaminés par de la mort-aux-rats, ont été retrouvés et sécurisés par les autorités.

La police bavaroise, en charge de l'enquête depuis Ingolstadt, a émis un avertissement formel, indiquant qu'un sixième pot pourrait encore circuler sur le territoire autrichien. Cette situation alarmante a contraint le fabricant HiPP à ordonner le rappel immédiat de certaines références dans plusieurs enseignes de la grande distribution après la découverte de cette substance mortelle dans des purées de carottes et de pommes de terre. Les investigations scientifiques menées en laboratoire ont confirmé sans équivoque la dangerosité du produit retrouvé, soulignant la gravité de cet acte de sabotage délibéré. Heureusement, ces échantillons ont été interceptés avant qu'ils ne puissent être consommés par des enfants. Les autorités policières ont révélé qu'un courriel de revendication, émanant des auteurs présumés, a été transmis jeudi soir, ajoutant une dimension criminelle et terroriste à cette affaire. Face à cette crise, la direction de HiPP a tenu à rassurer sa clientèle en affirmant que ses processus industriels, de sécurité et de contrôle qualité demeurent totalement irréprochables. Selon l'entreprise, cet incident est un cas d'acte malveillant isolé qui ne remet en aucun cas en cause la fiabilité globale de ses chaînes de production. Un porte-parole a précisé que les réseaux de distribution en Allemagne et dans d'autres pays européens non ciblés par l'enquête ne courent aucun risque particulier, limitant ainsi la portée du périmètre d'alerte aux seuls lots identifiés comme suspects. Pour protéger la santé publique et prévenir tout accident tragique, la police a communiqué des éléments d'identification précis concernant les produits altérés. Les malfaiteurs auraient pris soin de marquer les pots piégés avec un autocollant blanc distinctif arborant un cercle rouge sur le fond, un repère visuel crucial pour les consommateurs. De plus, les autorités sanitaires insistent sur l'importance du bruit de décompression caractéristique, le fameux son pop, lors de l'ouverture du couvercle. Si ce signal sonore est absent, cela pourrait indiquer que le sceau de sécurité a été violé et que le pot a été ouvert puis refermé. Il est impératif que les parents redoublent de vigilance en vérifiant scrupuleusement l'intégrité de chaque pot avant toute administration. La coopération transfrontalière entre les polices nationales reste active pour identifier les auteurs de cet acte odieux et éviter la propagation de ces produits hautement dangereux sur le marché européen, tout en garantissant que les mesures de sécurité soient maintenues au niveau le plus strict possible





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